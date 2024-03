Berlin. Nach dem Feuer in Solingen (NRW) gehen Ermittler von Brandstiftung aus. Der Integrationsdienst vermutet nun rassistische Motive.

Nach dem mutmaßlich vorsätzlich gelegten Brand in einem Mehrfamilienhaus in der nordrhein-westfälischen Stadt Solingen, bei dem in der Nacht von Montag auf Dienstag vier Menschen ums Leben gekommen sind, kommen immer mehr grausame Details ans Licht. Der Integrationsdienst NRW vermutet nun, dass hinter der mutmaßlichen Brandstiftung ein rassistisches Motiv liegen könnte. Nach Auskunft der Wuppertaler Staatsanwalt sollen in dem Haus Menschen mit Migrationshintergrund gelebt haben. Bei den Getöteten handele es sich sehr wahrscheinlich um eine aus Bulgarien kommende Familie.

„Leider müssen wir davon ausgehen, dass hinter dem feigen Anschlag rassistische Hintergründe stecken“, sagte der Vorsitzende des Landesintegrationsrats NRW, Tayfun Keltek, am Mittwochabend in Düsseldorf. „Die aktuell gesellschaftlich aufgeheizte Lage lässt mich zu diesem Ergebnis kommen.“ Der Islamverband Ditib erklärte, die Tat erinnere an den Solinger Brandanschlag von 1993, bei dem fünf Menschen getötet wurden. Staatsanwaltschaft und Polizei hatten bisher erklärt, dass es keine Anhaltspunkte für ein rassistisches Motiv gebe.

Brand in Solingen: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes

Nach Angaben von Ditib sind bis auf eine Person alle Hausbewohner „türkischstämmige Muslime aus Bulgarien oder der Türkei“. Bei der getöteten Familie – junge Eltern, ein dreijähriges Kind und ein Säugling – handelt es sich dem Islamverband zufolge um eine „muslimische Familie mit bulgarischer Staatsbürgerschaft“. Die Ditib-Gemeinde vor Ort habe bereits erste Gespräche mit den Hinterbliebenen aufgenommen.

Das Feuer war kurz vor 3 Uhr nachts ausgebrochen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die getötete Familie, deren Leichen im Dachgeschoss des Gebäudes gefunden vor waren, vor den Flammen fliehen wollte – dies allerdings nicht schaffte. Drei weitere Menschen wurden bei dem Brand schwer verletzt, fünf erlitten weniger schwere Verletzungen. Einige Bewohner waren in der Nacht zu Dienstag in Todesangst aus dem etwa 100 Jahre alten brennenden Altbau auf die Straße gesprungen.

Die Staatsanwaltschaft geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus. In dem hölzernen Treppenhaus seien Reste eines Brandbeschleunigers nachgewiesen worden, hatte die Ermittlungsbehörde am Mittwoch erklärt. Ermittelt werde wegen Mordes beziehungsweise versuchten Mordes.

csr/mit Agenturmaterial