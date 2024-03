Verona. Die Stadt Verona ist für das Liebesdrama Romeo und Julia bekannt. Eine dazugehörige Sehenswürdigkeit leidet jetzt unter den Touristen.

Das Haus der Julia ist für Verona, was das Kolosseum für Rom ist. Grund dafür ist die Tragödie Romeo und Julia, verfasst vom britischen Dichter William Shakespeare im 16. Jahrhundert, die in der Stadt im Norden Italiens spielt. Der Balkon, auf dem Julia auf ihren liebsten Romeo gewartet haben soll, ist eines der Wahrzeichen der Stadt.

Eine Sehenswürdigkeit, die vor allem frisch und weniger frisch verliebte Paare bei einem Besuch nicht auslassen wollen. Das Haus der Julia befindet in der Via Capello im Stadtzentrum Veronas. Erbaut wurde dieses Gebäude im 13. Jahrhundert. 1935 kaufte die Stadt Verona das zwischenzeitlich verfallene Anwesen. Um den Tourismus in Verona noch mehr anzukurbeln, kam man auf die Idee, das Haus zu renovieren und so den Mythos von Romeo und Julia wieder aufleben zu lassen. Einige Jahre später wurde dort auch eine Bronzestatue der Julia aufgestellt, die mittlerweile als Pilgerziel für Verliebte aus aller Welt dient.

Italien: Beliebte Statue abgenutzt und löchrig

Die Statue ist von einem sagenumwobenen Mythos umgeben, nach dem die Berührung der rechten Brust der Statue ewiges Glück in der Liebe bescheren soll. Wer hier zusätzlich seinen Liebesschwur mit seinem Partner niederschreibt und an der nahegelegenen Wand befestigt – so heißt es –, wird einander zeitlebens treu sein und glücklich werden.

Doch es ist genau diese menschliche Nähe, die der Julia-Statue nun zu „Herzen“ geht: Die Figur ist inzwischen so abgenutzt, dass an der rechten Brust jetzt sogar ein Loch entdeckt wurde. Die Gemeinde Verona prüft, ob die Reparatur möglich ist und wie hoch die Kosten dafür sind. Parallel wird auch die Möglichkeit gesichtet, bei einem Künstler eine neue Statue zu beauftragen.

Ein beherzter Griff an die rechte Brust der Statue verspricht Glück in der Liebe. © iStock | cabuscaa

Schon jetzt handelt es sich bei der Julia-Statue lediglich um eine identische Kopie des Originals, das 1972 vom Bildhauer Nereo Costantini geschmiedet wurde. Dieses Original wurde mittlerweile im Museum des Julia-Hauses in Sicherheit gebracht, da die Abnutzung durch die Touristen der Statue ebenfalls stark zugesetzt hatte.

Haus der Julia wird beschmiert und mit Liebesschlössern zugemüllt

Pro Jahr pilgern rund 1,5 Millionen Menschen zur „Casa di Giulietta“ und lichten sich vor dem wohl berühmtesten Balkon der Weltliteratur ab. Die Liebesgeschichte ist allerdings nur Fiktion.

Der berühmte Balkon aus dem Stück „Romeo und Julia“ von William Shakespeare. © iStock | StrenghtOfFrame

Trotzdem bringen die Touristen unverdrossen Liebesschlösser am Gittertor und kleine Zettel an den Hausmauern an. Die beiden Wänden des Torbogens, das zum Haus führt, sind mit unzähligen Liebesschwüren übersät. Diese werden zwar immer wieder entfernt, tragen aber auch zum romantischen Flair dieses Ortes bei.