Berlin. Für die Liebe ist es nie zu spät: Bei der neuen RTL-Show „Golden Bachelor“ können künftig auch Oldies ihren Traum-Partner finden.

Die wahre Liebe kennt kein Alter: Nach den RTL-Erfolgsformaten „Der Bachelor“, „Die Bachelorette“ und „Bachelor in Paradise“ bekommt die Rosen-Familie mit dem „Golden Bachelor“ ein neues Mitglied, wie RTL nun mitteilte. Die neue Dating-Show im „Bachelor“-Stil: Ein Mann, ein Herz und zwanzig Frauen, die darum kämpfen. Der Unterschied: Der Traummann und seine Kandidatinnen sind über 60 Jahre alt.

„Golden Bachelor“ ist in den USA schon ein Erfolgsformat

Das Format ist nicht neu: In den USA machte sich Single-Mann Gerry Turner schon im vergangenen Jahr auf die Suche nach seiner Traumfrau. Das Format kam gut an, die Fans waren begeistert, deswegen werden auch bald in Deutschland wieder fleißig Rosen ausgeteilt. Denn wie sagt man so schön? Es ist schließlich nie zu spät für die erste große Liebe – oder auch für die zweite.

Gerry Turner: der erste „Golden Bachelor“ aus der USA. Das Serienformat wird jetzt auch auf Deutschland erscheinen. © ABC | Brian Bowen Smith

Wann genau die ersten Folgen des „Golden Bachelors“ auf den TV-Bildschirmen zu sehen sind, gibt der Sender noch bekannt. Das Casting ist geöffnet, alle Singles ab 60 Jahren können sich bei RTL bewerben.