Berlin. Der Norden Italiens kämpft mit immensen Schneemassen. Im Aosta-Tal sind mehrere Straßen unpassierbar. So angespannt ist die Lage vor Ort.

Während in Deutschland langsam aber sicher der Frühling Einzug hält, sorgen im Norden Italiens massive Schneefälle für Chaos. In den westlichen Alpen begrub eine Lawine im Aosta-Tal eine Straße unter sich und machte sie zeitweise unpassierbar. Erst in der vergangenen Woche waren drei deutsche Tourengänger Südtirol von einer Lawine erfasst worden, ein 21 Jahre alter Münchner kam dabei ums Leben.

Die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet, dass die Gemeinde Rhêmes-Notre-Dame im Aosta-Tal derzeit von der Außenwelt abgeschnitten ist. In dem kleinen Dorf leben rund 80 Einwohner, außerdem halten sich dort zahlreiche Touristen auf. Bürgermeisterin Nella Therisod teilte aber bereits mit, dass es weder zu Sachschäden noch zu Verletzungen gekommen sei. Techniker prüfen gerade, wann die gesperrte Talzufahrt wieder eröffnet werden kann.

Schneemassen in italienischen Alpen: Ganzes Dorf wurde evakuiert

Für das italienische Val Ferret, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Schweizer Tal, wurde eine vorsorgliche Evakuierung angeordnet – der Bürgermeister gab allerdings einer begrenzten Anzahl an Personen die Möglichkeit, unter den Bedingungen einer strengen Ausgangssperre vor Ort zu bleiben.

Das Winterwetter belastet auch die Infrastruktur: Durch gesperrte Straßen kommen vielerorts benötigte Techniker nicht zu ihren Einsatzorten. Außerdem kommt es zu größeren Stromausfällen, wie zum Beispiel in Gressoney (rund 800 Einwohner). Weil eine Lawine den Zugfahrttunnel komplett verschüttete, sind die Gemeinden Saint-Jean und La Trinité derzeit von der Außenwelt abgeschnitten.

Viele Touristen von den Problemen betroffen

Gleiches gilt für den Ort Cogne, wo das Mobilfunknetz lückenhaft ist, weil einige Repeater beschädigt sind. Das berichtet der TV-Sender Rai. Neben den Einwohnern sind auch Touristen von den Problemen betroffen: In La Trinité zum Beispiel befinden sich derzeit neben den 250 Einheimischen auch rund 2500 Touristen.

