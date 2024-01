Berlin/ Idstein. Ob bei Aldi, Lidl oder Rewe: Häufig sind Markenprodukte dort günstiger als vergleichbare Eigenmarken. Dabei kann man richtig sparen.

Wir allen lieben Schnäppchen, sei es beim Kleidungseinkauf, der Anschaffung eines Neuwagens oder einem sonntäglichen Bummel über den Flohmarkt. Trotz günstiger Preise wünschen wir uns auch eine ansprechende Qualität, um möglichst viel Freude an den erworbenen Produkten zu haben.

Günstig und trotzdem gut: Das ist eine Kombination, die wir dennoch leider nicht oft bekommen. Im Supermarkt oder Discounter ist das aber überraschend oft der Fall. Viele Markenprodukte sind nämlich deutlich günstiger als die Eigenmarken der verschiedenen Märkte, und das in einigen Fällen sogar dauerhaft. Die Rabatt-Plattform „smhaggle“ hat einige dieser Preise exklusiv für diese Redaktion ausgewertet.

Was ist der Unterschied zwischen Markenprodukten und Eigenmarken?

Bei Markenprodukten verkaufen die Hersteller ihre eigenen Produkte an die einzelnen Supermärkte und Discounter. Das Logo wird von den Herstellern selbst gewählt, genauso wie die Verpackungsgröße und der genaue Inhalt.

Bei einer sogenannten Eigenmarke hat sich der Supermarkt die Markenrechte an einem Produkt gekauft oder einen Hersteller mit der Produktion beauftragt. Ein Beispiel: Eine Zuckerfabrik wird also zum Beispiel von Rewe beauftragt, die Zuckerpackungen mit dem Label von „Ja!“ zu bedrucken – der Eigenmarke von Rewe. So sparen sich die Supermärkte teure Zwischenhändler und können die Produkte günstiger anbieten. Die Regalpreise der Eigenmarken sind bei allen Supermärkten in der Regel gleich.

Wer sich etwas Zeit beim Einkauf nimmt, kann Markenprodukte zum kleinen Preis ergattern. © DPA Images | Nam Y. Huh

Diese Markenprodukte sind im vergangenen Jahr dauerhaft günstiger geworden

Dass manche Produkte günstiger geworden sind, mag man in Zeiten von Inflation und hohen Energiekosten kaum glauben. Dennoch gibt es immer wieder Hersteller, die den Preis einzelner Produkte dauerhaft senken. Sei es, um mehr Kunden oder einfach nur gesunkene Produktionskosten zu generieren, die an die Kunden weitergegeben werden. Ein paar Beispiele:

Schauma Schampoo (400ml): Das Shampoo ist in den vergangenen sechs Monaten um immerhin 10,3 Prozent im Preis gesunken. Während die Kosten im Juni 2023 noch bei 1,95 Euro lagen, sind es derzeit nur noch 1,75 Euro durchschnittlich. 20 Cent weniger! Da bekommt man vor Sorgen bestimmt keine grauen Haare.

Pril Spülmittel Original (675 ml): Auch hier kann man ein ordentliches Schnäppchen machen. Für das Putzmittel sanken die Preise seit Juni um durchschnittlich 10,8 Prozent, von 1,85 Euro auf 1,65 Euro.

Barilla Pasta, verschiedene Sorten (500 g): Nudeln sind nicht nur die Leibspeise der Italiener, sondern auch der Deutschen. Pro Jahr verdrücken wir laut dem Verband der Getreide-, Mühlen- und Stärkewirtschaft durchschnittlich 9,8 Kilo. Umso schöner, wenn es Markennudeln zum kleineren Preis gibt. Die Barilla Nudeln kosten derzeit nur noch 2,09 Euro durchschnittlich. Vor einem halben Jahr waren es noch 8,7 Prozent mehr (2,29 Euro). Für den gesunkenen Preis sind auch die generell gesunkenen Kosten für Weizen mitverantwortlich.

Von solchen dauerhaften Rabatten sind jedoch nicht nur Markenprodukte betroffen, sondern auch einige Produkte der Eigenmarken. So sank der Durchschnittspreis für Sonnenblumenmargarine (500 g) von 1,59 Euro im Juni auf 1,49 Euro im Dezember – immerhin 6,3 Prozent weniger. Noch besser sieht es beim nativen Rapsöl aus: Hier lag der Preis nur noch bei 1,59 Euro statt 1,79 Euro. Minus 11,2 Prozent!

Aktuelle Preissenkungen im Januar

In diesem Monat zeichnen sich vor allem bei den Eigenmarken Schnäppchen ab. Das betrifft vor allem Produkte, in denen Weizen verarbeitet wird. Der Börsenpreis ist seit Monaten stark gesunken, was den Kunden jetzt zugutekommt. Dabei stechen drei Lebensmittel heraus:

Cornflakes (500 g): Der Preis lag im Dezember noch bei 1,79 Euro pro Packung und ist jetzt auf 1,59 Euro geschrumpft. 11,2 Prozent weniger!

Nougat Bits (750 g): Die schmecken nicht nur den Kindern, sondern auch den Erwachsenen. Ein Paket gibt es derzeit für durchschnittlich 2,79 Euro (statt 2,99 Euro). Der Rabatt beträgt somit 6,7 Prozent.

Roggenvollkornbrot (500 g): Hier bekommen Sie derzeit satte 20,2 Prozent Rabatt. Statt durchschnittlich 99 Cent müssen Sie nur 79 Cent zahlen.

So finden Sie aktuelle Schnäppchen

Die Supermärkte machen es Ihnen denkbar einfach: Jede Woche werden die aktuellen Angebote per Prospekt, Ankündigungsplakat vorm Markt oder über die eigenen Apps bekannt gegeben und beworben. Wer es etwas genauer haben möchte, kann auch Sammelapps nutzen wie die von „smhaggle“ oder „kaufDA“. Dabei lassen sich auch bestimmte Produkte suchen. Ist es Ihnen etwa nach Erdnusslocken, geben Sie den Suchbegriff in der App ein, die Ihnen dann verrät, welche Kette das gewünschte Produkt gerade im Angebot hat.