Sibel Kekilli begibt sich auf neues Terrain. Für die „Terra X“-Dokumentation „Faszination Erde“ (am 10. Dezember um 19.30 Uhr im ZDF) reist die Schauspielerin, die unter anderem für die Serie „Game of Thrones“ und die „Borowski-Tatorte“ bekannt ist, nach Kenia. Wie sich im Interview herausstellt, hat die 43-Jährige sowohl zu dem Land wie seiner Tierwelt ein intensives Verhältnis – und könnte sich sogar vorstellen, dort zu arbeiten. An den Menschen in Kenia, so Kekillis Überzeugung, kann sich der Westen ein Beispiel nehmen.