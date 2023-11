Vor der brasilianischen Küste rettet ein Kreuzfahrtschiff sechs Fischern das Leben. Deren Fischerboot war zuvor in einen Sturm geraten.

Was als paradiesische Schiffsreise vor der Küste Brasiliens begann, endete mit einer dramatischen Rettungsaktion. Das Kreuzfahrtschiff „MSC Preziosa“ musste in der Bucht von Ilha Grande nahe Rio de Janeiro schiffbrüchigen Fischern zu Hilfe eilen, deren Boot in einem Sturm gesunken war.

Nachdem das Kreuzfahrtschiff den Notruf empfing, änderte die in der Nähe der Unglücksstelle fahrende „Preziosa“ ihren Kurs. Von den sieben Fischern konnte die Besatzung des Kreuzfahrtschiffes sechs Personen retten. Ein Fischer wurde von Tauchern tot im am Meeresboden liegenden Wrack gefunden. Wie örtliche Medien berichteten, hatten Feuerwehr und Marine mithilfe von Booten, Jetskis und einem Flugzeug nach den Vermissten gesucht

Lesen Sie auch:Aida-Prima: Passagier fällt nachts von Kreuzfahrtschiff

Kreuzfahrtschiff rettet Schiffbrüchige: Behörden prüfen genaue Unfallursachen

Die Überlebenden wurden an Bord des Kreuzfahrtschiffes medizinisch erstversorgt und auf die Insel Ilha Grande gebracht. Von dort wurden sie in ein Krankenhaus auf dem Festland verlegt. Das Kreuzfahrtschiff konnte seine Kurzreise fortsetzen.

Laut der brasilianischen Tageszeitung „O dia“ hatten die Familien der Fischer die Behörden kontaktiert, als sie nach dem Sturm keinen Kontakt mehr zu ihren Angehörigen auf See herstellen konnten. Die genauen Ursachen des Unfalls werden noch von der brasilianischen Marine untersucht.

Die MSC Preziosa gehört zur italienischen Kreuzfahrtgesellschaft „Mediterranean Shipping Company“. Das 333 Meter lange und 38 Meter breite Schiff wurde 2013 in den Dienst gestellt und befährt momentan vor allem südamerikanische Gewässer. Insgesamt finden bis zu 3500 Passagiere auf ihr Platz.

Lesen Sie auch:Italien: Beliebter Touristen-Attraktion droht der Einsturz

os