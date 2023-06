Deutsche Bahn: Bombenalarm in ICE – kurz macht sich Unruhe breit

Berlin. Bombenalarm in einem ICE der Deutschen Bahn. Der Zug wurde in Ingolstadt evakuiert – kann aber nach kurzem Polizeieinsatz weiterfahren.

Ein ICE verlässt am Hauptbahnhof in München.

Herrenloses Gepäckstück Deutsche Bahn: Bombenalarm in ICE – Zug evakuiert

In Ingolstadt ist ein ICE vorübergehend evakuiert worden

Wie Bahn und Bundespolizei bestätigten, war ein herrenloses Gepäckstück an Bord

Die Fahrgäste konnten den Zug inzwischen wieder besteigen

Ein ICE der Deutschen Bahn ist in Ingolstadt evakuiert worden. Wie ein Sprecher der Bahn unserer Redaktion mitteilte, sei ein herrenloses Gepäckstück im Zug gefunden worden. "Auf Anordnung der Bundespolizei wurde der ICE 706 geräumt", so der Sprecher.

Die Bundespolizei bestätigte unserer Redaktion ebenfalls, dass in dem ICE ein herrenloses Gepäckstück gefunden worden sei. "Der Zug wurde geräumt", so ein Sprecher. Es seien Maßnahmen getroffen worden, um festzustellen, "was das für ein Gepäckstück ist und ob eine Gefahr davon ausgeht".

Menschen warten in Ingolstadt nach der Evakuierung ihres Zuges. Foto: FMG

Inzwischen ist die Situation geklärt. Wie die Deutsche Bahn unserer Redaktion mitteilte, hat die Polizei den Zug um kurz nach 16 Uhr freigegeben. "Der ICE 706 hat seine Fahrt mit Reisenden fortgesetzt bis Nürnberg. Dort können die Fahrgäste mit anderen Zügen weiterreisen."

ICE evakuiert: Kurz macht sich Unruhe breit

Eine Redakteurin unserer Redaktion war zufällig an Bord des ICE, als die Aufforderung zum Verlassen des Zuges kam. Die Reisenden hätten irritiert reagiert, den Zug aber in Ruhe verlassen, beschreibt sie die Situation. Lediglich für einen kurzen Moment habe sich Unruhe breit gemacht, als jemand von einer Bombenwarnung gesprochen habe. (pcl)