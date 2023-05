Baerbock mahnt beim Klimaschutz Solidarität mit armen Ländern an

Mi., 03.05.2023, 14.53 Uhr

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) mahnt beim Klimaschutz Solidarität mit den armen Ländern an. Einer der "unerträglichsten Aspekte der Klimakrise" sei für sie, dass unter der Erderwärmung diejenigen Länder am meisten litten, "die am wenigsten dazu beigetragen haben", sagte Baerbock nach dem Petersberger Klimadialog in Berlin. Zu Recht würden die "Verwundbarsten" erwarten, dass bei der bevorstehenden Klimakonferenz in Dubai konkrete Hilfen beschlossen werden.

