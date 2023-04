Peter Fox: Neues Album "Love Songs" erscheint Ende Mai

Fans hatten lange darauf gehofft, Musik-Experten seit Wochen spekuliert. Nun ist es offiziell: Der Berliner Sänger Peter Fox wird ein neues Album veröffentlichen. Das Werk wird den Titel "Love Songs" tragen und soll am 26. Mai erscheinen.

"Kurz mal Info ausm Studio", kündigte Fox das neue Album am Mittwoch unaufgeregt in seiner Instagram-Story an. "Album kommt am 26.5.".

Peter Fox: Erstes Album war ein Mega-Erfolg

Es ist das zweite Solo-Album des Sängers, der auch mit der Reggae- und Dancehall-Band Seeed große Erfolge feiert. Das 2008 veröffentlichte Solo-Album "Stadtaffe" wurde über 1,5 Millionen Mal verkauft und zählt zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Alben in der deutschen Musikgeschichte.

Nachdem Fox seine Solo-Karriere 2009 zunächst beendet hatte und sich wieder auf die Arbeit mit Seeed konzentrierte, kehrte er und landete damit erneut einen Nummer-Eins-Hit. Seitdem folgten mit "", "Weiße Fahnen" und "Ein Auge blau" drei weitere Singles. (fmg)