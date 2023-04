Kenia: 47 mutmaßliche Opfer von Sektenführer ausgegraben

Mo., 24.04.2023, 16.23 Uhr

In Kenia hat ein Sektenführer seine Anhänger dazu überredet, sich zu Tode zu hungern - angeblich, um "Jesus zu treffen". Ermittler haben fast 50 Leichen in einem Wald gefunden. Der Anführer wurde festgenommen, er ist in Haft in einen Hungerstreik getreten.

Video: Religion, Weltanschauung, Soziales, Gesellschaft, Bevölkerung