Bei ihrem Treffen am Rande des G20-Gipfels auf Bali haben sich US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping um eine Entspannung im angespannten Verhältnis ihrer Länder bemüht. Trotz Differenzen bei den Streitthemen rund um Taiwan und Nordkorea seien sich beide Politiker einig, dass es keinen "neuen Kalten Krieg" geben solle, wie Biden erklärt.

Denpasar. Zu viele Verstöße und zu viele Unfälle: Die Urlaubsinsel Bali will noch in diesem Jahr den Verleih von Rollern an Touristen verbieten.