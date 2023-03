Oscars 2023 im Fernsehen und Livestream: Wo und wann sehen?

Los Angeles. In Hollywood werden wieder die Oscars verliehen und auch in Deutschland ist die Gala live zu sehen. Alle wichtigen Infos im Überblick.

Am 12. März werden die Academy Awards verliehen – besser bekannt als „Oscars“. Der Preis gilt als wichtigste Auszeichnung der Filmindustrie und existiert bereits seit 1929. In diesem Jahr wird Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel durch die Veranstaltung führen. Das Event ist auch hierzulande live zu sehen. Wir klären die wichtigsten Fragen.

Der deutsche Anti-Kriegsfilm "Im Westen nichts Neues" ist für einen Oscar in der wichtigsten Sparte "Bester Film" nominiert. Foto: Reiner Bajo/Netflix/dpa

Oscars: Wann und wo findet die Verleihung statt?

Die 95. Oscar-Verleihung findet am 12. März 2023 im Dolby Theater in Los Angeles, Kalifornien statt. Die Zeitverschiebung zwischen Kalifornien und Deutschland beträgt acht Stunden. Wenn der rote Teppich – der in diesem Jahr gar nicht rot, sondern beige ist – um 15:30 Uhr Ortszeit eröffnet wird, ist es bei uns bereits 23:30 Uhr. Die Preisverleihung beginnt um 17:00 Uhr Ortszeit, also um 1:00 Uhr deutscher Zeit, und endet voraussichtlich drei Stunden später.

Wo wird die Oscar-Verleihung live übertragen?

Wer sich die Nacht vom 12. auf den 13. März um die Ohren schlagen möchte, um live mitzuverfolgen, wer die begehrten Trophäen einheimst, wird bei ProSieben fündig.

Der TV-Sender überträgt die Veranstaltung live auf seiner Website und in der ProSieben-App. Im Fernsehen wird die Verleihung hingegen aus Lizenzgründen nicht übertragen. ProSieben wird die Oscar-Nacht jedoch mit Vorab-Sendungen und Nachbetrachtungen im TV begleiten.

Oscars 2023: Wer ist nominiert?

Bei der Oscar-Verleihung werden Filme ausgezeichnet, die im Jahr 2022 erschienen sind. Die Nominierungen 2023 wurden am 24. Januar bekannt gegeben. Der Fantasy-Abenteuerfilm „Everything Everywhere All At Once“ geht mit elf Nominierungen als Favorit ins Rennen. „The Banshees Of Inisherin“ und „Elvis“ haben mit neun beziehungsweise acht Nominierungen ebenfalls gute Chancen auf einen „Goldjungen“.

Für Deutschland waren die Oscars selten so spannend wie in diesem Jahr: Das Anti-Kriegsdrama „Im Westen nichts Neues“ des deutschen Regisseurs Edward Berger ist ebenfalls in neun Kategorien nominiert, unter anderem für den Besten Film, bester internationaler Film, bestes Make-up und Hairstyling, Produktionsdesign und beste Komposition.

Nach seiner berüchtigten Ohrfeige durfte Will Smith seinen Oscar als "Bester Hauptdarsteller" auf der Bühne in Empfang nehmen. Foto: imago/UPI Photo

Verleihung: Was erwartet uns bei den Oscars?

Im vergangenen Jahr sorgte Schauspieler Will Smith mit einer Ohrfeige für Comedian Chris Rock bei der Oscar-Verleihung für einen weltweiten Skandal. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die den Oscar verleiht, sperrte Smith daraufhin für zehn Jahre. Der Schauspieler wird in diesem Jahr also nicht anwesend sein.

Doch sicher wird es auch 2023 viel zu sehen geben. Die ein oder andere Panne gehört schließlich zu jeder anständigen Live-Veranstaltung und die glamourösen Outfits der Stars sind sowieso immer einen Blick wert. Und dann besteht ja auch noch die Möglichkeit, dass der ein oder andere Goldjunge nach Deutschland geht. Man darf gespannt auf diese Oscar-Nacht sein.

