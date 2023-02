McDonald's bietet Gratis-Proben an - von diesen neuen Produkten

McDonald's hat den Wunsch unzähliger Gäste erhört und sein Sortiment erweitert: Wie aus einer Pressemitteilung des Restaurants hervorgeht, wird das pflanzliche Sortiment ausgebaut. "Wir wollen mit der Einführung der McPlant Produktplattform ein ansprechendes Angebot für die wachsende Gruppe der Flexitarier:innen in unseren Restaurants etablieren", heißt es.

Konkret kommen Fast-Food-Liebhaber, die auf Fleisch verzichten möchten, endlich in den Genuss von Nuggets. Statt Chicken McNuggets können sich Menschen, die sich flexitarisch, vegetarisch oder vegan ernähren, an den pflanzenbasierten McPlant Nuggets erfreuen. Damit kann das Unternehmen nun auch eine Alternative im Happy Meal anbieten.

Pflanzlicher Burger: McDonald's mit neuer Speisekarte

Außerdem kommt der McPlant Burger, den es bereits in einigen McDonald's-Märkten gibt, in Deutschland jetzt dauerhaft auf die Speisekarte. "Der McPlant Burger mit dem saftigen 'Beyond Meat'-Patty auf Erbsenproteinbasis in Kombination mit Cheddar-Schmelzkäsezubereitung Sandwichsauce überzeugt auch eingefleischte McDonald’s Fans", heißt es auf der Webseite.

McDonald's erklärt weiter: "Das McPlant Patty und die McPlant Nuggets werden zwar aus pflanzlichen Zutaten hergestellt, schmecken aber ganz wie die typischen McDonald’s Produkte." Bei beiden Produkten wird allerdings darauf hingewiesen, dass es während der Zubereitung in den Restaurantküchen zu Kontakt mit Fleischerzeugnissen kommen kann.

McDonald's: Kostenlose Probierportionen

Zwischen 22. Februar und 01. März werden in allen deutschen McDonald’s-Restaurants gratis Probierportionen verteilt. Vom 02. bis 05. März erhalten Userinnen und User der McDonald’s-App außerdem die Chance auf einen von je 100.000 Coupons, um die neuen Produkte gratis zu probieren. (day) Lesen Sie auch: Deutsche Bahn: Vegane Currywurst erzürnt Fleischesser