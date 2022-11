Kusel: Urteil in Polizistenmord-Prozess - Lebenslange Haft

Im Prozess um den Doppelmord an zwei Polizisten bei Kusel hat der Hauptangeklagte zum Auftakt zwar Schüsse eingeräumt, will diese aber in einer Art Notwehrsituation abgegeben haben. Bei der Polizeikontrolle im Januar auf einer Landstraße waren zwei Beamte erschossen worden.

Am 31. Januar 2021 wurden zwei Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz von tödlichen Schüssen getroffen. Das Landgericht Kaiserslautern hat nun das Urteil gegen den Angeklagten gesprochen: Er muss lebenslang in Haft. Das Landgericht Kaiserslautern stellte am Mittwoch zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Damit gilt eine Entlassung des 39-Jährigen nach 15 Jahren im Gefängnis als ausgeschlossen. Den Mitangeklagten Florian V. verurteilte das Gericht wegen Beihilfe zur Jagdwilderei, sah aber von einer Strafe ab.

Die 24-Jährige Polizeianwärterin und der 29-Jährige Polizeikommissar hatten an einer Landstraße im Kreis Kusel ein Auto angehalten, auf dessen Ladefläche tote Wildtiere lagen. Während die Polizistin die Daten der sich im Auto befindlichen Männer kontrolliert, wurde auf sie und ihren Kollegen plötzlich geschossen. Zwar konnten sie noch einen Notruf absetzen, überlebten aber beide nicht. Die Anklage spricht davon, dass Andreas S. die Polizisten mit Kopfschüssen aus einer Schrotflinte getötet haben soll.

Andreas S. werden die tödlichen Schüsse auf die Polizeibeamten vorgeworfen

Nach einer großangelegten Fahndung war es bereits am nächsten Morgen zu einer Festnahme gekommen. Dem Hauptangeklagten, dem 39-Jährigen Andreas S., wurde von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, die Beamten erschossen zu haben, um seine zuvor begangene Jagdwilderei zu vertuschen.

In dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft hatte diese eine lebenslange Haftstrafe für Andreas S. gefordert. Die Tat nannte sie eine Hinrichtung und forderte daher die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Damit wäre eine vorzeitige Haftentlassung quasi ausgeschlossen. Für die Wilderei sollen noch ein Jahr und sechs Monate Haft dazukommen.

Für Angeklagten Florian V. soll Kronzeugenregelung gelten

Der ebenfalls Angeklagte Florian V. soll bei dem mutmaßlichen Mord dabei gewesen sein, so die Staatsanwaltschaft. Er habe jedoch nicht selbst geschossen, sondern sei lediglich der Wilderei schuldig. Hier wird aber keine Strafe gefordert, weil eine "Kronzeugenregelung" Anwendung finden könne. Florian V. habe durch seine umfangreichen Aussagen zur Aufklärung des Falles beigetragen.

Im Prozess haben die beiden Angeklagten sich gegenseitig der Tat als schuldig bezeichnet. Tatortanalysen und Gutachter kamen aber zu dem Schluss, dass Andreas S. auf die Polizeibeamten geschossen haben muss. Das Urteil von heute Vormittag wird aber wahrscheinlich nicht das Ende der juristischen Prozesse sein. Es wird erwartet, dass mindestens eine Seite Widerspruch einlegt. (rs/mja/mit dpa und afp)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.