Corona: Debatte um Ende der Isolationspflicht ++ RKI-Zahlen sinken

Berlin. In Deutschland sinkt die Zahl der Corona-Neuinfektionen: Am Samstag vermeldete das Robert Koch-Institut (RKI) 25.328 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 28.369) und 203 Todesfälle (Vorwoche: 185) innerhalb eines Tages. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gab das Institut mit einem Wert von 192 an. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 194,3 gelegen (Vorwoche: 232,1; Vormonat: 670,5). Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild. Vergleiche der Daten sind auch wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. So meldet das Institut am Sonntag keine aktuellen Zahlen mehr.

Unterdessen werden die Rufe nach einem bundesweiten Ende der Isolationspflicht lauter. So fordert die FDP im Bundestag ein generelles Ende der Maßnahme für Corona-Infizierte. "Wir brauchen keine staatlich fixierte Isolationspflicht", sagte der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann am Samstag im Deutschlandfunk. Bayern, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein haben die Regel bereits aufgehoben. Hessen will folgen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte die Aufhebung der Isolationspflicht kritisiert und auf den notwendigen Schutz vulnerabler Gruppen verwiesen.

Corona-News von Sonntag, 20. November: China meldet ersten Corona-Toten seit sechs Monaten

12.13 Uhr: China hat den ersten Corona-Toten seit sechs Monaten gemeldet. Wie die Pekinger Behörden am Sonntag bekanntgaben, starb in der Hauptstadt am Samstag ein 87-jähriger Mann. Wie der staatliche Fernsehsender CCTV berichtete, hatte der Mann zunächst nur unter leichten Symptomen gelitten. Nach einer bakteriellen Infektion habe sich sein Zustand aber verschlechtert. Unterdessen teilte die Nationale Gesundheitskommission mit, dass in den vergangenen 24 Stunden landesweit mehr als 24.000 Neuinfektionen registriert worden seien.

China hält weiterhin an einer rigorosen Null-Covid-Strategie mit Massentests, Lockdowns und strengen Quarantäne-Regeln fest, kämpft trotz der strengen Maßnahmen aber mit steigenden Infektionszahlen.

Eine Anwohnerin geht an einer Station zur Entnahme von Abstrichproben für Corona-Tests in Peking vorbei. Foto: Ng Han Guan/AP/dpa

Stiftung Patientenschutz: Ende von Isolierungen "brandgefährlich"

9.58 Uhr: In der Debatte um die Isolierungspflichten für Corona-Infizierte hat die Deutsche Stiftung Patientenschutz vor tödlichen Risiken für ältere und erkrankte Menschen gewarnt. "Die Abschaffung dieser klaren Regel von einer Minderheit der Länder ist brandgefährlich für Leib und Leben der verletzlichen Menschen", sagte Vorstand Eugen Brysch am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Bayern, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein hatten die Isolationspflicht kürzlich aufgehoben, Hessen folgt voraussichtlich am Mittwoch. Der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann hatte ein generelles Ende solcher Vorgaben zur Absonderung empfohlen. Ullmann kündigte Gespräche darüber in der Koalition an.

Brysch hielt dem entgegen: "Ein infizierter Mensch kann sich selbst nicht gefährden. Deshalb ist es paradox, bei der Isolation auf die Eigenverantwortung zu setzen." Der Infizierte gefährde andere. Weiter sagte der Stiftungsvorstand: "Monat für Monat sterben 4000 Menschen an dem Virus. Genau das will die vorgeschriebene Isolation verhindern."

Wegen Corona: Tennisstar Alexander Zverev fehlt bei "Wetten, dass..?"

7.57 Uhr: Wegen eines positiven Corona-Tests hat Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev seinen Auftritt bei der ZDF-Show bei "Wetten, dass..?" am Samstagabend in Friedrichshafen abgesagt. Er wäre "liebend gerne" dabei gewesen, sagte er per Videogruß. "Wetten, dass..?" sei seine "absolute Lieblingssendung". Jedoch sei er vor ein paar Tagen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Den Kandidaten wünschte er viel Erfolg. "Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr live dabei sein kann." Dieses Mal wollte er nun von der Couch aus die Show mitverfolgen.

Corona-News von Samstag, 19. November: Corona in China – Peking will "Gesellschaft herunterfahren"

20.12 Uhr: Wegen steigender Corona-Zahlen ist die Bevölkerung in weiten Teilen Pekings dazu aufgefordert worden, am Wochenende zu Hause zu bleiben. Viele Geschäfte und Restaurants in der chinesischen Hauptstadt blieben am Samstag geschlossen. Supermärkte, Apotheken und Märkte waren zwar geöffnet, allerdings musste am Eingang vielfach ein negativer PCR-Test vorgelegt werden.

Insgesamt deutet sich in China ein Umdenken beim Umgang mit der Corona-Pandemie an. Statt allgemeine Beschränkungen oder Lockdowns zu verhängen, gehen die Behörden laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) dazu über, ohne große Ankündigungen gezielt Nachbarschaften oder Stadtteile "stillzulegen". So solle offenbar größerer Unmut innerhalb ver Bevölkerung verhindert werden.

China verfolgt eine strikte Null-Covid-Strategie. Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa

Grundsätzlich hält China jedoch an seiner strengen Null-Covid-Strategie fest. Ein Beispiel: Vergangene Woche wurde die Peking Universität in einen Lockdown geschickt, nachdem ein einziger Corona-Fall entdeckt worden war. Studenten und Lehrkräfte dürfen den Campus nicht verlassen. Trotz solcher Maßnahmen hat die Zahl der Neuinfektionen stark zugenommen, weil sich neue Omikron-Varianten leichter verbreiten.

Experten: Sporttherapie bei Long Covid mit Erschöpfung ungeeignet

14.37 Uhr: Sport- und Bewegungstherapien als klassische Angebote von Reha-Kuren sind nach Einschätzung von Ärzten für einen Großteil der an Spätfolgen einer Corona-Infektion leidenden Menschen nicht geeignet. Bei Long-Covid-Patienten, die unter extremer Erschöpfung (Fatigue) litten, könnten sich die Symptome nach körperlicher Belastung sogar verschärfen, hieß es am Samstag auf dem ersten Kongress des des Ärzte- und Ärztinnenverbandes Long Covid. "Vom Sport als klassischen Reha-Bestandteil müssen wir bei diesen Patienten abrücken", sagte die Ärztin Claudia Ellert von der Betroffeneninitiative Long Covid Deutschland.

Fatigue gilt als eines der häufigsten Symptome von Long Covid. Angesichts der Vielzahl der Symptome bei dieser Erkrankung seien "extrem flexible" Angebote der medizinischen Rehabilitation für die Betroffenen nötig, so Ellert. Besonders wichtig seien für sie Schulung, Aufklärung und sozialmedizinische Beratung, damit die Erkrankten wieder in ihren Alltag zurückkehren könnten.

FDP plädiert für bundesweites Ende der Corona-Isolationspflicht

11.25 Uhr: Die FDP hat sich für ein bundesweites Ende der Isolationspflicht für Corona-Infizierte ausgesprochen. Darüber solle eine Diskussion angestoßen werden, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Andrew Ullmann, am Samstag im Deutschlandfunk. Verschiedene Indikatoren deuteten darauf hin, dass sich Deutschland jetzt in der Endphase der Pandemie befinde.

Ullmann verwies auf die Fortschritte bei den Impfstoffen und den Medikamenten gegen Covid-19; auch seien die Zahlen der schweren Krankheitsverläufe in den Kliniken sehr niedrig. Deshalb hätten es Bayern, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein mit dem Ende der Isolationspflicht richtig gemacht. Die Überprüfung durch die Behörden habe ohnehin nicht mehr funktioniert, sagte der FDP-Politiker, der auch Infektiologe ist.

Eine Frau in Corona-Isolation blickt aus dem Fenster (Symbolbild). Foto: VioletaStoimenova/istock

Gesundheitspolitiker warnen bei Public Viewing vor Corona-Gefahren

7.56 Uhr: Gesundheitspolitiker mahnen beim Public Viewing in Innenräumen wegen einer möglichen Corona-Infektion zur Vorsicht. Es sei es zwar bisher gelungen, die Krankheitsschwere durch Impfungen zu senken und die Infektionsdynamik auszubremsen, sagte Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. "Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist und gewisse Basismaßnahmen zum Schutz von Risikopersonen und zur Vermeidung von Personalausfällen im Gesundheitswesen weiterhin notwendig sind. Dazu zählt aus medizinischer Sicht auch das Tragen einer Maske in Innenräumen und draußen, dort wo im dichten Gedränge kein Abstand gewahrt werden kann."

Für Unions-Gesundheitspolitiker Stephan Pilsinger wäre indes eine Maskenpflicht "bei dem erhöhten Bierkonsum und der angeheizten Stimmung realitätsfremd." Gegenüber dem RND schlug er andere Maßnahmen vor: "Entweder der Veranstalter lässt einfach nur so viele Gäste in die Kneipe oder Halle, wie es Sitzplätze gibt oder er besteht auf einen negativen Schnelltest, wenn er das zur Sicherheit seiner Gäste möchte."

Städte- und Gemeindebund warnt vor Flickenteppich bei Corona-Regeln

2.01 Uhr: Nach der Aufhebung von Isolationspflichten in mehreren Bundesländern hat der Deutsche Städte- und Gemeindebund vor einem Flickenteppich der Corona-Maßnahmen gewarnt. "Bürgerinnen und Bürger müssen klar kommuniziert bekommen, welche Regelungen in welchen Bereichen gelten", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundes, Gerd Landsberg, der "Rheinischen Post" (Samstag). "Dabei können wir uns keinen Flickenteppich unterschiedlicher Vorschriften oder Freiheiten leisten." Landsberg warnte vor einem Akzeptanzverlust und mahnte eine Verständigung von Bund und Ländern auf einheitliche Maßnahmen an.

Bayern, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein haben die Isolationspflicht vergangene Woche aufgehoben, Hessen folgt am Mittwoch.

Corona-News von Freitag, 18. November: Klinikreform soll auch Long-Covid-Versorgung verbessern

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat angekündigt, mit der geplanten Krankenhausreform auch die Versorgung von Long-Covid-Patientinnen und -Patienten verbessern zu wollen.

Die Corona-Pandemie hat sich auf die häusliche Pflege durch Betreuungskräfte aus Polen einer Studie zufolge nur wenig ausgewirkt.

durch Betreuungskräfte aus einer Studie zufolge nur wenig ausgewirkt. In der Debatte um weitere Corona-Schutzvorkehrungen rückt auch die staatliche Finanzierung von Tests wieder in den Blick.

wieder in den Blick. Die Verbreitung der relativ neuen Omikron-Sublinie BQ.1.1 in Deutschland hat merklich zugenommen.

Corona-News von Donnerstag, 17. November: Weiter abnehmender Trend bei Corona-Zahlen

Der abnehmende Trend bei den gemeldeten Corona-Fällen in Deutschland hat sich laut Robert Koch-Institut (RKI) fortgesetzt.

bei den gemeldeten Corona-Fällen in Deutschland hat sich laut Robert Koch-Institut (RKI) fortgesetzt. Die Europäische Arzneimittelbehörde hatte im Oktober Corona-Impfungen für Kinder auch im Säuglings- und Kleinkindalter empfohlen.

