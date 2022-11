Corona: RKI mit deutlicher Warnung ++ Inzidenz erneut gesunken

Das RKI meldet am Donnerstag eine deutschlandweite Inzidenz von 262,3

In seinem Wochenbericht schreibt das Institut von rückläufigen Trends bei den Corona-Zahlen

Zudem wurden weniger schwere Krankheitsverläufe registriert

Dennoch warnen die Experten weiter vor Infektionen – nicht nur mit Corona

Berlin. Die Corona-Zahlen in Deutschland sinken weiter. So ist bei der Sieben-Tage-Inzidenz erneut ein Abwärtstrend zu erkennen. Am Donnerstag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) einen Wert von 262,3 – demnach ist die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner von Mittwoch auf Donnerstag deutlich gefallen. Am Vortag betrug der Wert noch 294,1 (Vorwoche: 289,6; Vormonat: 598,1).

Die Gesundheitsämter in Deutschland registrierten innerhalb von 24 Stunden 38.668 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 78 629) und 175 Todesfälle (Vorwoche: 281). Über die Frage, ob bei steigenden Zahlen zu strengeren Maßnahmen gegriffen werden müsse, wird bereits jetzt diskutiert. Die Bundesländer können entsprechende Regeln verhängen, wenn es zu einem Anstieg der Corona-Infektionen kommt.

Corona-News von Donnerstag, 10. November: Söder fordert Ende des Maskenpflicht in Zügen

19.20 Uhr: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder fordert das Ende der Maskenpflicht in Zügen: "Es ist wenig verständlich, warum es in der Bahn eine Maskenpflicht gibt, im Flieger aber nicht", sagte der CSU-Politiker dieser Redaktion. "Die Maskenpflicht sollte dort fallen." Deutschland sei in einer Phase, in der die Eigenverantwortung in den Vordergrund rücke. Jeder könne sich impfen lassen oder eine Maske anziehen, wenn er das wolle. In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen hingegen sei weiter besondere Vorsicht geboten, schränkte Söder ein.

Nach Söders Ansicht sei das Land aktuell auf dem Weg von der Pandemie zur Endemie. "Im Augenblick entwickelt sich Corona eher wie eine Grippe." Deswegen sollten weitere Maßnahmen schrittweise heruntergefahren werden. Bayern werde mit anderen Bundesländern einen Vorstoß machen, die Isolationspflicht neu zu definieren, kündigte Söder an. Infizierte sollen demnach nur noch zu Hause bleiben, wenn sie Symptome haben. Wer Kontakt zu vulnerablen Gruppen habe, etwa im Krankenhaus, solle zu deren Schutz eine Maske aufsetzen.

CSU-Chef Markus Söder spricht sich für ein Ende der Maskenpflicht in Zügen aus. Foto: Sven Hoppe/dpa

RKI warnt trotz sinkender Corona-Zahlen

18.45 Uhr: Trotz der derzeit sinkenden Corona-Inzidenz warnt das RKI vor einem "hohen Infektionsdruck im Herbst". Nicht nur Corona, sondern auch andere Atemwegsinfektionen könnten zum Problem werden. So hätte etwa die Grippe-Welle bereits begonnen. Zudem steige derzeit die Anzahl der RSV-Infektionen.

Mit Blick auf Corona vermeldete das Institut bei der Vorstellung seines Wochenberichts dennoch gute Nachrichten. So würden mehrere Kennzahlen zur Corona-Pandemie derzeit auf einen rückläufigen Trend schließen lassen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sei in der vergangenen Woche etwa in allen Bundesländern gesunken – bundesweit betrug der Rückgang sogar rund 35 Prozent. Niedrigere Zahlen registrierte das RKI zudem bei den schwer verlaufenden Corona-Infektionen.

„Hierbei muss weiterhin der Faktor der Schulferien mit bedacht werden, der sowohl das Kontakt- als auch das Testverhalten beeinflusst“, hieß es. Der Bericht bezieht sich größtenteils auf die vergangene Woche, in der in einem Großteil der Bundesländer am Montag oder Dienstag ein Feiertag war.

Hier startet ein neuer Corona-Blog.

