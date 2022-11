Corona: RKI beklagt Mangel an Studien ++ Neue RKI-Zahlen

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstag erneut gesunkene Corona-Zahlen gemeldet

Demnach liegt die Inzidenz in Deutschland derzeit bei 289,9, binnen eines Tages wurden 78.629 neue Fälle registriert

Mit Blick auf Long Covid bemängelt das RKI eine unzulängliche Studienlage

Berlin. Die Temperaturen in Deutschland sinken – und mit ihnen auch die Corona-Zahlen. Entgegen anderslautenden Erwartungen baut sich derzeit keine größere Herbstwelle auf. So lag die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag bei 298,6. Am Vortag hatte die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche 318,6 betragen (Vorwoche: 521,9; Vormonat: 243,3). Die Zahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages bezifferte das RKI zuletzt mit 78.629, zudem wurden binnen 24 Stunden 281 Todesfälle registriert.

Ob sich diese positive Entwicklung im Verlauf des Herbsts und des Winters fortsetzen wird, bleibt abzuwarten. Um die Frage, ob bei steigenden Zahlen zu strengeren Maßnahmen gegriffen werden müsse, wird allerdings bereits jetzt diskutiert. Die Bundesländer können entsprechende Regeln verhängen, wenn es zu einem Anstieg der Corona-Infektionen kommt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sprach sich zuletzt allerdings gegen solche Schritte aus. Ob sie eine Maske tragen und sich impfen oder testen lassen sollen die Bürgerinnen und Bürger seiner Meinung nach selbst entscheiden.







Corona-News von Donnerstag, dem 3. November: RKI beklagt fehlende Studien zu Long Covid

18.45 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) beklagt einen Mangel an repräsentativen Studien zu Long Covid. Bisher sei es nicht möglich, sicher abzuschätzen, wie häufig Long Covid nach einer Infektion auftrete und was die Ursachen der Erkrankung seien. "Hauptgrund hierfür ist, dass das Krankheitsbild nach wie vor nur unzureichend verstanden ist", schreibt das RKI in einer am Donnerstag veröffentlichten Bulletin.

Einer für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) durchgeführten Analyse waren in Europa allein in den ersten beiden Pandemie-Jahren etwa 17 Millionen Menschen von Long-Covid-Symptomen betroffen. Dabei könne es sich um eine Vielzahl verschiedener Krankheitsanzeichen wie Erschöpfung, Angstzuständen, kognitiven Beeinträchtigungen sowie Konzentrations- und Gedächtnisproblemen handeln. Das erschwere die Diagnose der Krankheit. An der Berliner Charité sind laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) derzeit drei klinische Studien zu Long Covid in der Vorbereitung.

(fmg/dpa/afp/epd)