Energiepreise, Corona, Tierarzt: Das ändert sich ab November

Wie in jedem Monat gibt es auch im November wieder viele Änderungen und neue Regeln. Durch die anhaltende Energiekrise wird der Energiegrundpreis angepasst. Auch das Coronavirus bleibt nach wie vor wichtig und es könnte eine Änderung bei den Corona-Tests geben.

Andererseits beeinflusst auch die anstehende Fußball-WM in Katar Regelungen und Pflichten ab dem kommenden Monat. Und Haustierbesitzer sollten aufpassen: Für sie kann es nämlich bald wesentlich teurer werden.

Energiekrise: Energiegrundpreis für alle gleich

Ab dem 1. November ist der Grundpreis bei Energieversorgern für alle gleich, egal ob Bestands- oder Neukunden. Allerdings dürfen die Grundversorger die Ersatzversorgung nun deutlich teurer machen. Das heißt, sie können die Preise an die Börsenpreise anpassen, ohne dies zum 1. oder 15. des Monats mitzuteilen, teilte die Bundesnetzagentur mit.

Betroffen ist man davon, wenn der eigene Energieversorger zum Beispiel pleite geht und man nicht zu einem anderen Anbieter wechseln kann. Dann landet man für drei Monate in der Ersatzversorgung des Grundversorgers des jeweiligen Wohnorts. Nach den drei Monaten, wird man dann in die Grundversorgung aufgenommen.





Änderungen im November: ARD stellt vier SD-Sender ein

Zum 15. November stellt der öffentlich-rechtliche Sender ARD vier Programme ein, die bisher in SD übertragen wurden. Die Fernsehprogramme sind aber weiterhin in HD-Qualität zu empfangen. Betroffen von der Einstellung sind die ARD-Programme: ARTE, phoenix, tageschau24, ONE.

Tierarztbesuche werden teurer

Nach 23 Jahren gibt es zum ersten Mal wieder eine Anpassung der Tierarztgebühren. Ab dem 1. November wird in der Gebührenordnung nicht mehr zwischen Katzen und Hunden unterschieden. Für beide Haustiere kostet eine einfache Untersuchung in Zukunft 23,62 Euro.

Vorher hatte die Untersuchung für Katzen knapp neun Euro und für Hunde um die 14 Euro gekostet. Auch Impfungen werden demnächst doppelt so teuer. Grund für diese Teuerung sind die gestiegenen Preise der Diagnosemethoden. Seit der letzten Änderung der Tierarztgebühren 1999 gibt es andere Geräte und Untersuchungsmöglichkeiten, die oftmals teurer sind als zuvor.

WM in Katar: Public Viewing auch nach 22 Uhr erlaubt

Pünktlich zur umstrittenen Fußball-WM der Männer in Katar, hat das Bundeskabinett den nächtlichen Lärmschutz gelockert. Damit können zum Anpfiff am 20. November Public Viewing-Veranstaltungen stattfinden. Fußball-Fans dürfen also auch nach 22 Uhr den öffentlichen Übertragungen der Spiele folgen. Die Lockerung des Lärmschutzes gilt bis zum 31. Dezember 2022.

Corona-Testverordnung läuft aus

Aktuell gilt: Corona-Schnelltests sind nur für bestimmte Bevölkerungsgruppen kostenlos. Dazu zählen zum Beispiel Frauen im ersten Schwangerschafts-Trimester, Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder Krankenhaus- und Pflegeheimbesucher (mit Nachweis).

Zum 25. November läuft diese Verordnung jedoch regulär aus. Sie ist seit Ende Juli gültig gewesen. Am 25. Oktober ist jedoch eine Gesundheitsministerkonferenz geplant, in der aktuelle Regeln besprochen werden. Auch die Corona-Testverordnung wird wahrscheinlich zum Thema werden.







Krankenbegleitung von Menschen mit Behinderung erhält Krankengeld

Begleitpersonen von Menschen mit Behinderung haben ab November Anspruch auf Krankengeld. Das gilt, wenn sie aus medizinischen Gründen Krankenhausaufenthalte begleiten und dadurch nicht zur Arbeit können.

Voraussetzung fürs Krankengeld: Die Aufenthalte müssen stationär sein. Zu Begleitpersonen zählen zum Beispiel oft Vertraute von Menschen, die schwere geistige Beeinträchtigung haben oder sich kaum verständigen können.

Geldumtausch ohne Gebühren für ukrainische Geflüchtete läuft aus

Ab November können können Geflüchtete aus der Ukraine ihre Währung Hrywna nicht mehr gebührenfrei zu Euro umtauschen. In teilnehmenden Banken können derzeit Beträge in Höhe von 10.000 Hrywna (etwa 277,71 Euro) umgetauscht werden. Zum 30. Oktober läuft diese Regelung dann aus, wie das Bundesfinanzministerium mitteilte. Darauf hat sich das Ministerium und die Deutsche Bundesbank mit der Nationalbank der Ukraine geeinigt. Akzeptiert werden Scheine im Wert von 100, 200, 500 und 1000 Hrywna.

(ari)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.