Prinzessin Anne: Das ist die Schwester von König Charles III.

London. Prinzessin Anne gilt als Allround-Waffe des britischen Königshauses. Was Sie über die Tochter von Queen Elizabeth II. wissen sollten.

Sie absolviert seit Jahrzehnten im Schnitt mehr als 500 offizielle Termine im Jahr, mehr als jeder andere britische Royal: Prinzessin Anne, 72, Allround-Waffe des Königshauses, die einzige Schwester des neuen Königs Charles III., 73 – und fraglos die graue Eminenz im Hause Windsor, die immer zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein scheint. So war es auch Anne, die während der letzten 24 Stunden im Leben von Queen Elizabeth II. ohne Unterbrechung an der Seite ihrer Mutter war, bevor die Königin friedlich verstarb.

Trotz ihrer prall gefüllten Terminkalender finden die meisten Engagements von Prinzessin Anne so gut wie nie internationale Beachtung, meist landen sie nur in regionalen Medien. Wäre Anne eine Politikerin, entspräche ihre Rolle der einer royalen Heimatministerin, einer Bezirksvorsitzenden, die jahrzehntelang zuverlässig alle sicheren Wahlkreise – für die SPD wäre das im Ruhrgebiet, für die CSU in Niederbayern – mit rekordverdächtigen Ergebnissen gewinnt. Die Frau an der Basis, die Frau für die Basis. Und das, obwohl sie selbst mittlerweile nur noch auf Platz 16 der Thronfolge steht. Lesen Sie auch: Termin für Krönung von Charles III. steht nun fest

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Elizabeth II. kommt am 21. April 1926 um 2.40 Uhr morgens als Prinzessin Elizabeth Alexandra Mary in London zur Welt. Bei ihrer Geburt stand Elizabeth an dritter Stelle der britischen Thronfolge. Foto: ZUMA Press / imago

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Diese Aufnahme zeigt die junge Elizabeth an ihrem ersten Geburtstag mit ihrer Großmutter Mary. Als Elizabeths Großvater Georg V. starb, folgte ihr Onkel als Eduard VIII. auf den Thron. Der dankte 1936 aber ab, um die geschiedene Amerikanerin Wallis Simpson zu heiraten. Foto: ZUMA Press / imago

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern An seiner Stelle wird Elizabeth’ Vater, Georg VI, neuer König. Nach seiner feierlichen Krönung am 12. Mai 1937 zeigten sich die neue Königin Elizabeth (links) und ihre älteste Tochter Prinzessin Elizabeth dem Volk. Elizabeth rutscht damals auf Platz zwei der britischen Thronfolge. Foto: PA / dpa

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Prinzessin Elizabeth (r.) und ihre jüngere Schwester Prinzessin Margaret. Sie stirbt bereits am 9. Februar 2002 im Alter von 71 Jahren. Foto: UIG / imago

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Die Geschwister Elizabeth und Margaret mit den Eltern Vater George VI und Mutter Elizabeth. Foto: imago stock&people / imago/Arkivi



Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Am 20. November 1947 heiratet Prinzessin Elizabeth den deutsch-griechisch-dänischen Leutnant Philip Mountbatten und setzte sich damit gegen den Willen ihrer Eltern durch. Foto: Press Association / dpa

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Die Verbindung zwischen Elizabeth und Philip ist nicht unumstritten, ... Foto: UPI INP / dpa

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern ... denn Philip ist im Ausland geboren und seine Schwestern sind mit deutschen Adligen verheiratet, die Verbindungen zu den Nationalsozialisten hatten. Diese Aufnahme der Frischvermählten wurde am 23. November 1947 aufgenommen – kurz nach ihrer Heirat. Foto: Keystone Press Agency/ZUMA Press / imago

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Am 14. November 1948 wird Thronfolger Prinz Charles geboren. Elizabeth ist während seiner Kindheit oft abwesend, was sie im Nachhinein bereut, wie sie einmal sagt. Das Verhältnis zwischen den beiden ist nicht immer reibungslos. Prinzessin Anne, das zweite Kind, kommt am 15. August 1950 zur Welt. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Neben Charles und Anne bekommt Königin Elizabeth noch zwei weitere Kinder. 1960 wird Andrew (Foto) geboren, 1964 dann Edward. Foto: imago stock&people / imago/United Archives International



Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Nach dem Tod von Georg VI. besteigt Elizabeth am 6. Februar 1952 mit nur 25 Jahren den Thron. Somit feiert sie bereits den 65. Jahrestag ihrer Thronbesteigung. Ihre Krönung findet am 2. Juni 1953 in der Westminster Abbey statt. Es ist die erste Krönung, die live im Fernsehen übertragen wird – gegen den Willen des damaligen Premierministers Winston Churchill. Doch die Übertragung wird ein voller Erfolg. Der Absatz von Fernsehgeräten steigt vor dem Ereignis rapide an. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Nach der Krönungszeremonie zeigt sich die frischgebackene Königin Elizabeth II. mit den Kindern Prinz Charles, Prinzessin Anne sowie Ehemann Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, auf dem Balkon des Buckingham Palastes. Foto: dpa EPU / dpa

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Allein in den ersten zwölf Monaten nach Thronbesteigung bringt es Queen Elizabeth II. auf rund 65.000 bereiste Kilometer. Während ihrer sechsmonatigen Commonwealth-Reise 1953/54 besucht sie mit Prinz Philip zwölf Länder. Auf dem Foto sind sie in Sydney zu sehen. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Und das ist erst der Anfang: Im Februar 1956 ist sie zum Beispiel in Nigeria (Foto). Mehr als vier Jahrzehnte (1953 bis 1997) ist die Britannia, die königliche Yacht, die schwimmende Residenz ihrer Majestät. Im Laufe der Jahre segelt die Queen auf ihr weit mehr als stolze eine Million Meilen und besuchte sogar die Karibik und Südafrika. Foto: Fox Photos / Getty Images

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Damit gilt die Königin als das Staatsoberhaupt der Geschichte, das am weitesten reist. Foto: ZUMA Press / imago



Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern In ihrer Regentschaft traf Elizabeth II. mit allen wichtigen Politikern zusammen. 1996 begegnet sie Nelson Mandela. Foto: REUTERS FILE PHOTO / REUTERS

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern 2011 sind der damalige US-Präsident Barack Obama und die Ex-First Lady zu Besuch. Die Gäste müssen dabei über die besondere Begrüßung der Queen Bescheid wissen. Männer machen den Diener (nur der Kopf), die Frauen einen Knicks. Die korrekte Anrede ist „Your Majesty“, danach „Ma’am“. Michelle Obama bricht aber vor ein paar Jahren ein Tabu und umarmt die Queen leicht. Foto: REUTERS FILE PHOTO / REUTERS

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Vor allem Deutschland ist der Königin ans Herz gewachsen. Im Juni 2015 trifft sich Queen Elizabeth II. mit Bundeskanzlerin Angela Merkel – der fünfte Besuch der Königin in Deutschland. Foto: Handout / Getty Images

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Privat interessierte sich Königin Elizabeth II. für den Reitsport. Sie besitzt und züchtet Englische Vollblüter und besucht gerne das traditionsreiche britische Pferderennen in Ascot. Foto: imago stock&people / imago/Arkivi

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Und selbst im hohen Alter – wie hier 2002 – unternimmt die Königin noch Reitausflüge. Foto: REUTERS FILE PHOTO / REUTERS



Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Im Zusammenhang mit ihrer Familie passiert Elizabeth II. der wohl größte Fehler ihrer Regentschaft: der Umgang mit dem Tod Prinzessin Dianas am 31. August 1997. Das Königshaus setzt die Fahne des Buckingham-Palasts nur mit erheblicher Verzögerung auf Halbmast, als Diana verunglückt war. Elizabeth II. hat die Stimmung im Volk falsch eingeschätzt. Foto: REUTERS FILE PHOTO / REUTERS

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern 2002, genau am 30. März, trauert die Königin um ihre Mutter Elizabeth. Zwei Jahre zuvor hatte „Queen Mum" (links) noch ihren 100. Geburtstag gefeiert. Foto: Ian Waldie / dpa

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Knapp acht Jahre nach dem Tod Dianas heiratet auch Prinz Charles wieder. Am 9. April 2005 ging es mit Jugendliebe Camilla Parker-Bowles vor den Traualtar. Foto: epa PA GRANT/POOL WPA ROTA POOL / dpa

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Elizabeth II. war Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie Staatsoberhaupt der Commonwealth-Staaten, zu denen neben anderen Ländern Kanada, Australien und Neuseeland gehören. Foto: Toby Melville / Pool / dpa

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Queen Elizabeth II. war die am längsten regierende britische Monarchin. Kein anderer Monarch vor ihr hat in einem so hohen Alter regiert. Sie überholte sogar ihre Ururgroßmutter Victoria (1837-1901). Foto: POOL / REUTERS



Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Immer an ihrer Seite: Prinz Philip. Die beiden waren 69 Jahre lang verheiratet. 2007 feierten sie Diamanthochzeit. Auf dem Foto sind die beiden mit den Kindern Prinz Charles (links unten), Prinz Andrew, Prinzessin Anne und Prinz Edward (von links) zu sehen. Foto: Tim Graham / Pool / dpa

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Der 90. Geburtstag von Elizabeth II. am 21. April 2016 wird in ganz Großbritannien gefeiert. Die Bürger sind aufgerufen, eigene Straßenfeste zu veranstalten und die Monarchin hochleben zu lassen. Foto: POOL / REUTERS

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Elizabeth II. galt als sehr pflichtbewusste Königin. Foto: Andy Rain / dpa

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Prinz Charles (l-r), Herzogin Camilla, Königin Elizabeth II., Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William und Herzogin Kate stehen 2018 auf dem Balkon des Buckingham-Palasts, um eine Luftparade zum 100. Jahrestag der britischen Luftwaffe zu beobachten. Foto: Victoria Jones/PA Wire/dpa

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Bis zuletzt arbeitet sie täglich und war dafür bekannt, ihre Post sehr sorgfältig durchzuarbeiten. Foto: Andy Rain / dpa



Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Prinz Philip: Der Ehemann der Queen starb am 9. April 2021, zwei Monate vor seinem 100. Geburtstag, in Schloss Windsor. Sein Tod war ein schmerzhafter Verlust für die Queen, für die er immer ein wichtiger Berater und Wegbegleiter gewesen war. Foto: Alastair Grant/AP Pool/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Königin Elizabeth II. im Juni 2022 auf dem Balkon des Buckingham Palastes, neben ihr der Herzog von Kent. Foto: dpa

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Königin Elizabeth II. beobachtet vom Balkon des Buckingham Palace aus die Geburtstags-Parade "Trooping the Colour". Foto: dpa

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Am 6. September 2022 empfängt die Queen die neue Premierministerin Liz Truss auf Balmoral . Foto: Jane Barlow - WPA Pool/Getty Images

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Königin Elizabeth II. stirbt am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren. Foto: Andy Rain/EPA/dpa

Prinzessin Anne gilt als unerschrocken

Die Rolle von Anne – die den Zusatz-Titel „The Princess Royal“ (die königliche Prinzessin) trägt – ist unverzichtbar, vor allem dort, wo Großbritannien immer noch wie in den frühen Folgen der TV-Serie „Inspektor Barnaby“ wirkt. Dort sitzt die Basis, die wichtig ist, für das Königshaus. Menschen, die Traditionen pflegen, sich im Millionenheer der Freiwilligen in Charity-Organisationen engagieren, den Union Jack nicht als Accessoire für Heimdekoration verstehen, sondern als Ausdruck ihres Nationalstolzes – und den Rückhalt für eine britische Monarchie bilden. Ein Teil der Bevölkerung, der an sich pflegeleicht ist, den zu vergraulen allerdings ein royaler Suizid wäre.

Prinzessin Anne als junges Mädchen (l.): Die britische Königsfamilie sitzt im Jahr 1960 auf dem Rasen von Schloss Balmoral in Schottland. Foto: -/AP/dpa

Schon früh hat Prinzessin Anne gezeigt, dass sie für ihre Ziele erfolgreich kämpfen kann – etwa im Jahr 1971, als sie als 21-Jährige den Europameister-Titel im Vielseitigkeits-Reiten gewann (es folgten weitere Medaillen und eine Olympia-Teilnahme). Das Können und Engagement im Sattel haben ihr schon frühzeitig Respekt und Sympathien dort gebracht, wo sie heute die Königstreuen bei Laune hält.

Courage zeigte Anne im Jahr 1974, als ein Einzeltäter versuchte, sie zu entführen und auf der Londoner Prachtstraße „The Mall“ aus ihrem Auto, einem Austin A135, zu zerren versuchte. Obwohl der Täter um sich schoss, Sicherheitskräfte und Passanten dabei verletzte, weigerte sich Anne, ihm zu folgen, flüchtete durch die Türe auf der anderen Wagenseite. Der Täter wurde noch vor Ort verhaftet. Wem außer allenfalls ihrem Vater Prinz Philip (1921-2021) hätte man damals eine solche Unerschrockenheit zugetraut?

Darum braucht König Charles III. Prinzessin Anne

Selbst die gescheiterte Ehe mit Reiter-Kollege Mark Phillips, 74, die von 1973 bis 1992 hielt, schadete dem Image von Anne nicht. Schon frühzeitig beschloss sie, dass ihre Kinder Peter, 44, und Zara, 41, weder Titel noch royale Versorgungsjobs erhalten sollten – und das ohne vorherige Diskussionen an der Öffentlichkeit. Sie selbst zog 1977 nach Gatcombe Park, einem Landsitz in den Cotswolds, südwestlich von London – selbst erworben und kein alter royaler Immobilienbesitz.

Tod der Queen: Prinzessin Anne und Prinz Harry folgen dem Leichenwagen mit dem Sarg von Königin Elizabeth II. auf dem Weg zur St. Georges Kapelle auf Schloss Windsor. Foto: Jon Super/Pool AP/dpa

Ohne als übermäßig leutselig zu gelten, nimmt Anne am üblichen Leben der – zugegeben eher wohlhabend-konservativen – Nachbarschaft teil. Das erfuhr etwa der Besitzer eines neu eröffneten Restaurants, der in einer Gratiszeitung mit Fünf-Pfund-Rabatt-Gutscheinen um Gäste warb. Wenig später erschienen Anne und drei weitere Personen – jeder zog einen der Gutscheine aus der Tasche. Dazu passt auch, dass Fotos belegen, wie die „Princess Royal“ teilweise 40 Jahre alte Kleidungsstücke immer noch und immer wieder auch bei offiziellen Terminen trägt – und das lange, bevor der Begriff Nachhaltigkeit überhaupt existierte.

Mehr über den König: Der Mann, der bei Charles III. die Backen aufblasen darf

Anne, die Bodenständige. Anne, die Fleißige. Anne, die Zuverlässige. Sie ist genau die Frau, die Charles braucht. Der neue König, der mit Denkschriften und Initiativen in manchen Fragen von Umwelt- und Gesellschaftspolitik zwar Anhänger, aber auch Gegner und Kritiker fand, braucht Anne, die ungekrönte Königin an der Basis. Und so unauffällig sie auf den ersten Blick agiert, ist auch eines klar: Ihr Einfluss bei wichtigen Entscheidungen im Hause Windsor ist groß, und nach dem Tod der Queen wohl noch größer geworden. Dessen ist sich Anne selbst bewusst – auch wenn sie es wieder auf bewährt unauffällige Art erledigen wird.

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.