Medizin-Nobelpreis geht an Evolutionsforscher Svante Pääbo

Mo., 03.10.2022, 18.53 Uhr

Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an den schwedischen Evolutionsforscher Svante Pääbo. Der in Leipzig lebende Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts erhielt die Auszeichnung für die Entschlüsselung der DNA der Neandertaler und die Begründung der Paläogenetik, wie das Nobel-Komitee mitteilte.

