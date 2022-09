Corona: Stiko empfiehlt Omikron-Impfstoff für vierte Impfung

Die Zulassung der an die Omikron-Varianten angepassten Impfstoffe hat die Ständige Impfkommission (Stiko) dazu bewogen, ihre Empfehlung für die vierte Impfung anzupassen: Die Experten raten weiterhin nur Menschen über 60, Immungeschwächten und Vorerkrankten ab 5 Jahren sowie Personen mit einem hohen Kontaktrisiko - Pflegenden zum Beispiel oder medizinischem Personal - zur zweiten Auffrischung. Diese sollte dann aber mit einem angepassten Vakzin erfolgen.

Die von der europäischen Arzneimittelbehörde Ema zugelassenen neuen Vakzine der Hersteller Biontech/Pfizer und Moderna richten sich sowohl gegen den Corona-Wildtyp als auch gegen die Omikron-Varianten BA.1 beziehungsweise BA.4 und BA5. Zugelassen sind diese für Menschen ab 12 Jahre.

Die neuen Impfstoffe versprächen eine breitere Immunantwort gegen die seit einem Dreivierteljahr in Deutschland kursierenden Virusvarianten sowie gegen weitere in der Zukunft mögliche Omikron-Subtypen, erklärte Stiko-Mitglied Prof. Christian Bogdan, Direktor des Instituts für Klinische Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene am Universitätsklinikum in Erlangen. Deshalb sollten diese Vakzine künftig bei allen Auffrischungsimpfungen vornehmlich eingesetzt werden. „Das bedeutet aber nicht, dass die herkömmlichen Impfstoffe verbannt oder schlecht sind. Diese schützen weiter gut gegen schwere Verläufe, auch im Falle einer Omikron-Infektion“, sagte Bogdan. Lesen Sie auch:Biontech und Co.: Wer den neuen Omikron-Impfstoff jetzt bekommt

Vierte Impfung: Keine Empfehlung für Immungesunde unter 60

Für eine darüber hinausgehende Ausweitung ihrer Empfehlung sieht die Stiko keinen Anlass: „Die Impfung soll gegen schwere Verläufe, Krankenhauseinweisungen und den Tod durch Infektion schützen. Dieses Impfziel erreichen wir mit der Empfehlung für die bisherige Altersgrenze“, sagt Bogdan. Immungesunde Menschen unter 60, die drei Mal geimpft seien, bräuchten keine vierte Dosis.

„Ich sage es ganz deutlich: Wir werden mit den jetzigen Impfungen das Virus nicht aus Deutschland vertreiben, das wird nicht passieren“, so Bogdan weiter. Die Gesellschaft werde mit Corona leben müssen, wie sie auch mit anderen Virusinfektionen leben müsste. Wichtig sei, die Infektionen beherrschbar zu halten. Für Bogdan macht es deshalb auch keinen Sinn, eine Corona-Sonderdiagnostik auf Dauer aufrecht zu erhalten. Das stetige Zahlenspiel mit Inzidenzen müsse irgendwann aufhören, so Bogdan. Auch interessant:Vierte Impfung - was dafür spricht und was dagegen

Mit Blick auf Herbst und Winter sieht Stiko-Mitglied Bogdan Deutschland gut gerüstet. Zumindest für den Fall, dass nicht noch eine Virusvariante mit extremer Immunflucht auftaucht. „Wir werden nicht in die Situation hineinlaufen, in die wir die zwei Jahre zuvor hineingelaufen sind“, so Bogdan. Deutschland sei auf dem Weg, eine stabile Grundimmunität in der Bevölkerung aufzubauen. Millionen Menschen hätten mehrfach Kontakt mit dem Virus gehabt.

Stiko sieht Deutschland für Herbst und Winter gut gerüstet

Auch die Präsidentin der Gesellschaft für Immunologie, Christine Falk, hält es für ausgeschlossen, mit den aktuell in Deutschland zugelassenen Impfstoffen Corona komplett wegzuimpfen. Die Schleimhautimmunität, die es dafür bräuchte, gebe es derzeit nicht.







Wie lange Impfung oder Infektion vor Ansteckung schützten, sei abhängig vom Immunsystem jedes Einzelnen und damit nicht vorhersehbar, sagt Falk. Dass die Stiko ihre Empfehlung für die vierte Impfung nicht auf weitere Personen ausgeweitet habe, hält sie für nachvollziehbar. „Das heißt aber nicht, dass andere Menschen die vierte Impfung nicht bekommen können. Wenn man sie möchte, ist das möglich.“

Auch Falk empfiehlt für die vierte Impfung einen der neuen Impfstoffe. Ob jenen gegen BA.1 oder den gegen BA.4 und BA.5 sei dabei nicht entscheidend. Die Veränderungen zwischen Corona-Wildtyp und der Omikron-Variante BA.1, die in Deutschland nicht mehr vorherrschend ist, seien ziemlich groß, so Falk. Die Veränderungen zwischen BA.1 sowie den nun kursierenden Varianten BA.4 und BA.5 seien deutlich kleiner. Daten dazu, welcher Impfstoff der bessere sei, gibt es laut der Gesellschaft für Immunologie nicht. In Versuchen mit Tieren seien die jeweiligen Ergebnisse ähnlich gewesen, direkte Vergleiche aber fehlten.

