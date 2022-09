Rätselhafte Lungenentzündung in Argentinien - das ist die Ursache

Tucáman. In einer argentinischen Klinik sind mysteriöse Fälle von Lungenentzündung aufgetreten. Nun haben Forscher die Ursache herausgefunden.

Kaum noch Maßnahmen und ein ausgelassener Sommer. Corona ist kein Aufreger-Thema mehr und die Sorglosigkeit siegt. Aber auf den Intensivstationen sterben immer noch Menschen an dem Virus.

Corona: Wer heute noch an dem Virus stirbt

Corona: Wer heute noch an dem Virus stirbt

Mehrere Fälle von schweren Lungenentzündungen in Argentinien geben zunächst Rätsel auf

Vor allem medizinisches Personal war erkrankt, die Verläufe waren teils schwer

Nun ist das Rätsel offenbar gelöst

Auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach zeigt sich erleichtert

Die Fälle von Lungenentzündung, die in Argentinien die Furcht vor einem neuen Krankheitserreger genährt hatten, sind offenbar aufgeklärt. Es handele sich um Legionellen, twitterte der deutsche Immunologe Leif-Erik Sander unter Verweis auf internationale Erkenntnisse. "Ein weit verbreitetes Bakterium, das durch Kontaminationen in Wasserleitungen / Klimaanlagen etc. zu lokalen Ausbrüchen von schweren Lungenentzündungen führen kann", twitterte Sander. Eine "pandemische Gefahr" liege nicht vor.

Sehr gut. Der Ausbruch in Argentinien wurde aufgeklärt.

Es waren doch Legionellen, ein weit verbreitetes Bakterium, das durch Kontaminationen in Wasserleitungen / Klimaanlagen etc. zu lokalen Ausbrüchen von schweren Lungenentzündungen führen kann. Aber keine pandemische Gefahr. https://t.co/hkTMSNB9JI — Leif Erik Sander (@Sander_Lab) September 3, 2022

Bundesgesundheitsminister Lauterbach reagierte am Samstag erleichtert auf die Erkenntnisse. "Eine sehr gute Nachricht", twitterte er. "Keine neue Pandemie. Das hätte noch gefehlt..."

Eine sehr gute Nachricht. Keine neue Pandemie. Das hätte noch gefehlt… https://t.co/BQOyolz2qx — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) September 3, 2022

Argentinien: Schwere Fälle von Lungenentzündung sorgen für Aufregung

Zuvor hatte die „Lungenentzündung unbekannter Ursache“ in Argentinien für Wirbel gesorgt. Nach Angaben argentinischer Behörden war sie für den Tod dreier Menschen in der nordwestlichen Provinz Tucumán verantwortlich. Insgesamt waren in einer Privatklinik in San Miguel de Tucumán den Angaben zufolge neun Menschen erkrankt, acht seien Pflegekräfte der Klinik.

Seit Montag sind drei der Betroffenen gestorben, teilte der Gesundheitsminister der Provinz Tucumán, Luis Medina Ruiz, mit. Dabei handele es ich um zwei Pflegekräfte und eine 70-jährige Patientin, die für eine Operation in die Klinik eingeliefert worden war. Lesen Sie auch: Affenpocken-Infektion: USA melden ersten Todesfall

Myteriöse Lungenerkrankung: Beide Lungenflügel sind betroffen

Laut einem Bericht der Zeitung „Buenos Aires Times“ handelt es sich bei der Krankheit um eine so genannte Doppelpneumonie. Dabei sind beide Lungenflügel von einer Infektion betroffen.

Die ersten auffälligen Symptome seien am 18. August aufgetreten. Seit dem 22. August gebe es keine neuen Fälle. Zwei Patienten würden noch im Krankenhaus behandelt. Ob eine direkte Übertragung der Erreger von Mensch zu Mensch möglich sei, werde noch untersucht. Auch interessant: Biontech & Co.: Wer den neuen Omikron-Impfstoff bekommen soll

Coronavirus-Tests im Labor waren negativ

Die Gesundheitsbehörden versuchen eigenen Angaben zufolge nun herauszufinden, was die Lungenentzündungen auslöst. Bei den Untersuchungen in einem renommierten Labor in der Hauptstadt Buenos Aires konnten fast 30 Viren bereits als Ursache ausgeschlossen werden, darunter das Coronavirus, Grippeviren der Typen A und B sowie Hantaviren, die vornehmlich durch Nagetiere übertragen werden.

Neben weiteren Krankheitserreger werden den Behörden zufolge jetzt auch mögliche „toxische“ und „umweltbedingte Ursachen“ geprüft. Untersucht würden etwa das Wasser in der Region Tucumán und die Klimaanlage der Klinik.

Sowohl die WHO als auch das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) beobachten den Ausbruch. Die gesamte Klinik wurde für sieben Tage unter Quarantäne gestellt.

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.