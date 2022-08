Helene Fischer: Konzert in München – Stargast begeistert Fans

München Vor 130.000 Menschen ist Schlager-Queen Helene Fischer in München aufgetreten. Angekündigt wurde sie von einem besonderen Stargast.

Vor rund 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauern stand Schlager-Queen Helene Fischer in München auf der Bühne.

Konzert Helene Fischer begeistert bei Mega-Konzert in München

Gezückte Handykameras, kreischende Fans und strömender Regen: Erstmals seit ihrer Babypause hat Schlagersängerin Helene Fischer (38) wieder ein Konzert gegeben – vor 130.000 Fans und angesagt ausgerechnet von ihrem Ex-Freund Florian Silbereisen (41). Der Moderator kam vor ihrem Auftritt am Samstagabend bei einem spektakulären Open-Air in München überraschend auf die Bühne und kündigte „die einmalige Helene Fischer“ an.

Helene Fischer beendet Baby-Pause mit spektakulärem Konzert in München

Es ist der Abend, an dem die Sängerin ihre ausgedehnte Schaffenspause unterbricht. Ihr einziges großes Konzert dieses Jahr, aber was für eines: Die Bühne in München ist 150 Meter lang, Dutzende Kameras zeichnen das Spektakel auf, 5000 Helfer sind dabei. Lesen Sie auch: TV-Comeback von Helene Fischer bei Florian Silbereisen

Im Januar 2019 hatte sich Helene Fischer aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, und obwohl sie 2021 ihr Album „Rausch“ veröffentlicht hat, ist sie nicht mehr so richtig ins Rampenlicht zurückgekehrt. Für das ZDF und für Sat.1 stand sie letztes Jahr für zwei Konzertfilme vor der Kamera, zuletzt trat sie im Juli bei Silbereisens ARD-Show „Das große Schlagercomeback“ auf, quasi als Warm-up für ihr Münchener Megakonzert.

Doch abgesehen von solchen sorgsam ausgewählten Hochglanzaufritten meidet die Sängerin die Öffentlichkeit. Sie ist zu Hause gefordert: 2021 wurde Helene Fischer Mutter einer Tochter.

Auch Akrobatik-Nummern waren Teil der Show von Helene Fischer. Foto: Andreas Rentz/Getty Images

Helene-Fischer-Konzert: Absage wegen Unwetter befürchtet – Fans warten im Regen

Als die Sängerin auf der riesigen Bühne auftaucht, ist der Jubel groß. „Ich hab' gedacht, mein Herz zerspringt in 1000 Teile“, sagt Fischer angesichts der Menschenmasse. „Das ist das, was ich so lange vermisst habe.“ Los geht es mit Songs wie „Genau dieses Gefühl“, „Liebe ist ein Tanz“ und „Fehlerfrei“.

Dabei hatte das Helene-Fischer-Konzert wegen eines Unwetters zunächst auf der Kippe gestanden. Erst anderthalb Stunden vor Beginn gab es Entwarnung. Die Regenmassen ließen zwar mit der Zeit nach, doch als der Auftritt beginnt, sind die Fans längst klatschnass, in den Schuhen steht das Wasser. Egal, die Zuschauer zeigen sich glücklich, zur Musik ihrer Helene tanzen zu dürfen. Lesen Sie auch: Helene Fischer – Konzert-Probe wegen Unwetter abgebrochen

Auch Fischer sagt, nach der langen Corona-Pause das Leben wieder feiern und ihr Album vorstellen zu wollen. Das sei für sie mit vielen Emotionen verbunden, auch angesichts ihrer „neuen Situation“. Denn: „Ich bin Mama geworden.“

Helene Fischer in der deutschen „Vogue“ Helene Fischer in der deutschen „Vogue“ Helene Fischer ziert das Cover der deutschen „Vogue“, die mit ihrer neuen Ausgabe ihr 40-jähriges Bestehen feiert. Wir zeigen einige Bilder vom Shooting mit der Schlagersängerin. Foto: Peter Lindbergh für VOGUE Deutschland

Helene Fischer in der deutschen „Vogue“ Für die „Vogue“ wurde die Sängerin von Starfotograf Peter Lindbergh in Szene gesetzt. Foto: Peter Lindbergh für VOGUE Deutschland

Helene Fischer in der deutschen „Vogue“ Die Jubiläumsausgabe der „Vogue“ mit den Bildern von Helene Fischer erscheint am 4. Dezember. Foto: Peter Lindbergh für VOGUE Deutschland

Helene Fischer: Der strahlende Fixstern der deutschsprachigen Unterhaltungsmusik

Als sie nach mehrfachen Outfitwechseln – vom geschnürten Fransenkleid zum schwarzen Body mit schwarzer Hose bis zum knallroten und hautengen Anzug – um kurz nach 22 Uhr ihren bekanntesten Hit „Atemlos durch die Nacht“ singt, ist klar: Helene Fischer ist trotz ihrer langen Abwesenheit noch immer der strahlende Fixstern der deutschsprachigen Unterhaltungsmusik.

Dass sie sich seit Jahren rarmacht, erweist sich spätestens an diesem Abend als richtige Strategie. So kanalisiert sie den Hype um sich auf wenige, besonders gefeierte Großauftritte. Helene Fischer ist ein Phänomen – und sie tut viel dafür, damit das noch lange so bleibt.

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.