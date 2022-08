Konzert von Helene Fischer heute: Drama bei Probe - Fans bangen

Berlin An diesem Samstag soll das einzige Konzert von Helene Fischer in München stattfinden. Doch die Konzert-Probe ging schon mal daneben.

Am Samstag soll Helene Fischer ihr einziges Konzert in diesem Jahr geben. Wegen Unwetters droht die Absage.

Das Konzert von Helene Fischer in München ist ausverkauft – 130 000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden erwartet. Es ist das einzige Konzert der deutschen Schlagersängerin im Jahr 2022, bei dem sie ihr Album "Rausch“ vorstellt. Am Samstagabend soll das Mega-Konzert unter freiem Himmel in München stattfinden. Fans sind besorgt, dass das aktuelle Unwetter zu einem Abbruch führt.

Helene Fischer: Konzert-Probe wegen Unwetter abgebrochen

Das Unwetter in Bayern sorgte in den letzten Tagen für Chaos während der Proben. Laut "Bild" wurden die Proben bereits vorgezogen, um dem Gewitter auszuweichen, aber konnten aufgrund des stürmischen Wetters nicht in vollem Umfang durchgeführt werden.

Neben weiten Laufstegen soll Helene Fischer mit einem Kran über dem Publikum schweben. Bei Unwetter käme das nicht mehr infrage.

Konzert von Helene Fischer in München: Fans bangen

Sollte es "nur" bei Regen bleiben, werde das Konzert wie geplant stattfinden. In einem aktuellen Instagram-Post kündigte der Veranstalter des Konzerts von Helene Fischer, Leutgeb Entertainment, an, dass verspätetes Aprilwetter erwartet werde. "Bitte bringt unbedingt wasserfeste Kleidung oder Regenponchos mit", heißt es in dem Beitrag weiter. Schirme und Knirpse seien verboten.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (Stand 20.08.22, 09:59 Uhr) besteht für München keine Unwetterwarnung. Die Besucher und Besucherinnen können somit beruhigt sein. Sollte sich das Wetter verschlechtern, werden sie über Notausgänge evakuiert. Polizei und ehrenamtliche Sanitätskräfte sind zur Absicherung vor Ort.

Konzert-Abbruch wäre nicht nur für Fans fatal

Das Mega-Konzert von Helene Fischer ist ihr einziges im Jahr 2022. Für alle, die es verpassen, gibt es immerhin einen kleinen Trost: Das Konzert wird gefilmt und dann als DVD veröffentlicht.

Dieser Artikel wurde zuerst auf morgenpost.de veröffentlicht.