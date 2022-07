Dieter Bohlen bei "DSDS": Kommt der Pop-Titan zurück?

"Deutschland sucht den Superstar" gehört zu den großen Gesangsshows in Deutschland. Aktuell läuft die bereits 19. Staffel der Castingshow. Die wichtigsten Infos im Überblick:

Es wäre eine der größten TV-Überraschungen des Jahres: Dieter Bohlen soll offenbar zu „Deutschland sucht den Superstar“ zurückkehren. Das berichtet die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf Senderkreise. Demnach habe der 68-Jährige bereits einen Vertrag für die neue Staffel „DSDS“ unterzeichnet.

Erst im März 2021 verkündete RTL Bohlens Aus bei der Castingshow, nachdem dieser 18 Jahre lang über das Weiterkommen der Sängerinnen und Sänger entschieden hatte. Der Sender begründete die Entscheidung damals mit einer „Veränderung und Weiterentwicklung“ der Sendung und ersetzte Bohlen durch den Schlagersänger Florian Silbereisen.

Dieter Bohlen kehrt zu „DSDS“ zurück: Liegt es an der Quote?

In der Jubiläumsstaffel „DSDS“, der insgesamt 20., soll der Pop-Titan also wieder zu sehen sein. Eine offizielle Bestätigung durch RTL gibt es derzeit noch nicht. Hängt Bohlens Comeback mit der Quote zusammen? Zuletzt wollten immer weniger Menschen die Musikshow sehen. Zum Auftakt der 19. Staffel schalteten nur 2,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. „Man hat festgestellt, dass „DSDS“, wenn überhaupt, nur mit Dieter hinhaut“, sagte ein ein RTL-Mitarbeiter der Bild. Lesen Sie auch: Bohlen zu DSDS-Aus: „Hätte niemals den Wendler reingesetzt“

So ganz war der Musikproduzent nicht von der Bildfläche verschwunden. Wenige Monate nachdem RTL sein Ausscheiden aus der Jury bekannt gab, meldete sich Bohlen auf Instagram mit einer Botschaft an seine Fans. „Klar seht ihr mich wieder im Fernsehen“, sagte er damals.

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

