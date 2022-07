Corona: Neue Regeln im Herbst ++ Eine Maßnahme steht im Fokus

Justizminister Buschmann will ein neues Infektionsschutzgesetz

Noch im Juli soll das Konzept stehen

Darin soll vor allem eine Maskenpflicht "eine Rolle spielen"

Lockdowns soll es nicht mehr geben

Das RKI meldet am Samstag 98.669 Corona-Neuinfektionen und eine Inzidenz von 696,5

Berlin. Bundesgesundheitsminister Karl lauterbach (SPD) erwartet einen "schweren" Corona-Herbst. Die Rufe nach Vorbereitung werden lauter. Bundesjustizminister Marco Buschmann will vorlegen - noch im Juli soll ein Konzept für ein neues Infektionsschutzgesetz stehen.







Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Samstagmorgen mit 696,5 eine deutlich gestiegene bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz (Vorwoche: 632,9; Vormonat: 221,4). Die Corona-Neuinfektionen sind mit 98.669 Fällen ebenfalls gestiegen. Für Sonntag hat das RKI keine Daten veröffentlicht.

Corona-News von Sonntag, 3. Juli – Patientenschützer: Risikogruppen bei Corona-Schutz nicht vergessen

13.00 Uhr: In der Debatte über die Konsequenzen aus dem Expertengutachten zu den bisherigen Corona-Schutzmaßnahmen hat die Deutsche Stiftung Patientenschutz davor gewarnt, vulnerable Gruppen zu vernachlässigen. Vorstand Eugen Brysch sagte am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur, in dem "Gezerre" um aktuelle und künftige Maßnahmen komme der Schutz von hochbetagten, pflegebedürftigen und schwerstkranken Menschen unter die Räder. Allein die steigenden Corona-Ausbrüche in den rund 12.000 Pflegeheimen verlangten aber ein einheitliches und effizientes Vorgehen.

Brysch forderte eine Konzentration der PCR-Testkapazitäten auf Pflegebedürftige, Angehörige und medizinisch-pflegerisches Personal. Auch böten Präventiv-Tests die Chance, das Virus zu stoppen, bevor es Hilfsbedürftige erreiche.

Der Patientenschützer verlangte vom Bundesgesundheitsministerium ferner, jedem Pflegebedürftigen eine kostenlose Prüfung des Immunstatus anzubieten. Das Robert Koch-Institut solle Impfempfehlungen abgeben, die den Immunstatus berücksichtigen. Schließlich benötigten Altenheime bei Ketteninfektionen externe mobile Teams zur Unterstützung bei der Pflege.

Buschmann: Konzept zu Corona-Herbst vermutlich noch im Juli

9.50 Uhr: Das neue Infektionsschutzgesetz könnte nach den Worten von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) wieder eine weitreichende Maskenpflicht vorsehen. "Wir werden vermutlich noch im Laufe dieses Monats ein Konzept vorlegen. Da wird die Maske sicher eine Rolle spielen", sagte Buschmann der "Welt am Sonntag". Es gehe um "lageangepasstes Verhalten: Sinkt die Gefahr, dann muss man die Maßnahmen zurücknehmen. Steigt die Gefahr, dann muss man ihr angemessen begegnen". Lesen Sie auch: Corona-Gutachten - Das empfehlen Experten für den Herbst

Was mögliche Zugangsbeschränkungen im öffentlichen Raum durch 2G- oder 3G-Regeln angeht, sagte der Minister: "Darüber werden wir jetzt reden müssen. Dafür müssen wir uns auch genau anschauen, welche Wirkungen die Impfstoffe haben und unter welchen Voraussetzungen das gelten könnte." Er sei persönlich skeptisch, "aber wir werden das jetzt sorgfältig besprechen." Mehr zum Thema: Corona-Regeln im Herbst? Amtsärzte mit drastischer Forderung

Neuen Lockdowns erteilte Buschmann eine klare Absage. "Nach allem, was wir wissen, sind meiner Ansicht nach Lockdowns, Schulschließungen und Ausgangssperren heute nicht mehr verhältnismäßig." Solche Maßnahmen könnten, wenn überhaupt, nur in der Frühphase einer Pandemie ergriffen werden. "Nun befinden wir uns aber im dritten Jahr. Und wenn wir heute wissen, dass diese Maßnahmen ein ganz schlechtes Kosten-Nutzen-Profil haben, dann sollten wir uns endgültig von ihnen verabschieden", sagte er.

