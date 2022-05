Charlène und Albert von Monaco: Hier zeigen sie sich zusammen

Berlin. Albert und Charlène von Monaco trotzen den Gerüchten um eine Ehekrise. Beim Grand Prix in Monaco demonstrieren die Royals Einigkeit.

Royals Charlène und Albert: Gemeinsamer Auftritt in Monaco

Wie steht es um die Ehe von Charlène und Albert von Monaco? Seit Monaten gibt es Trennungsgerüchte um das royale Paar. Diesen Auftritt hätten deshalb viele wohl nicht erwartet: Charlène und Albert präsentierten sich beim Großen Preis von Monaco als Einheit, hielten sogar Händchen!

Gemeinsam schritten der Fürst von Monaco und seine Ehefrau durch die Boxengasse, plauderten mit den Rennfahrern, nahmen sich Zeit für Selfies. Keine Spur von Ehe-Krise!

Albert und Charlène von Monaco gehen durch die Boxengasse beim Grand Prix der Formel-1-Weltmeisterschaft. Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Royals: Albert und Charlène trotzden Krisengerüchten

Charlène, die aufgrund ihres Gesundheitszustands monatelang nicht an öffentlichen Terminen teilnehmen konnte, trug ein royalblaues Kleid mit weißer Hose, dazu eine verspiegelte Sonnenbrille und knallroten Lippenstift.

Erst im März war die 44-Jährige nach einem Klinikaufenthalt wieder zurück nach Monaco gekehrt. Kürzlich sagte sie der Zeitung "Monaco-Matin": "Mein Gesundheitszustand ist noch sehr schwach, und ich möchte nichts überstürzen. Der Weg war lang, schwierig und so schmerzhaft." Inzwischen sei die Ex-Schwimmerin jedoch etwas gelassener.

Ihr Ehemann steht derweil vor großen Herausforderungen. Die erste Sommersaison seines Landes nach der Pandemie hat begonnen. Doch wegen des Ukraine-Krieges fallen die russischen und ukrainischen Gäste weg, die ein Fünftel des Tourismusmarktes in Monaco ausmachten. Der Grand Prix der Formel 1 ist für Albert also eine Chance zu beweisen, dass sein Land noch immer glänzt – und Charlène weiter an seiner Seite steht.

