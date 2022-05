Johnny Depp vs. Amber Heard: So wurde der Prozess zum Social-Media-Phänomen

Berlin. Wer auf Tiktok, Twitter und Co. unterwegs ist, kann dem Prozess von Johnny Depp und Amber Heard kaum entkommen. Was steckt dahinter?

„Johnny spricht über Ambers Gewalt gegen ihn“ lautet der simple Titel eines Clips, der eine kurze Szene aus dem Verleumdungsprozess Johnny Depp gegen Amber Heard auf Tiktok zeigt. 41,3 Millionen Mal wurde das Video angeguckt. 4,9 Millionen Nutzern gefällt es.

In einem anderen Video betritt Depp den Gerichtssaal und nickt seiner Anwältin Camille Vasquez zu, sie lächelt zurück. Unterlegt mit dem auf Tiktok viral gegangenem Song „Cool for the Summer“ aus dem Jahr 2015 wurde das sechs Sekunden lange Video auf der Plattform 21,2 Millionen Mal angesehen. Es ist eines von Tausenden: Die juristische Schlammschlacht, die sich die beiden Hollywood-Schauspieler Depp und Heard derzeit in den USA liefern, ist zum Social-Media-Phänomen geworden.

Johnny Depp vs. Amber Heard: Der Prozess wird im Netz zum Phänomen

Nutzer und Nutzerinnen bieten täglich Meme-artige Clips und Meinungsvideos zu dem Prozess an: Die Tiktokerin Haley Toumaian fasst jeden Prozesstag zusammen und sammelt damit täglich hunderttausende Likes. Hunderte, wenn nicht gar Tausende Accounts sind mit den Stichworten „Johnny Depp Trial“ in dem sozialen Netzwerk registriert.

Auf Twitter werden aktuell jede Stunde mindestens 2000 neue Tweets zum Prozess abgesetzt. Für Camille Vasquez gibt es seit ihres Kreuzverhörs von Heard Fan-Accounts. Trägt Heard mal eine unschuldig anmutende Milchmädchenfrisur, wird diese unter die Lupe genommen. Videos von Depps Anhörung werden mit trauriger Musik unterlegt oder „Unstoppable“, einem Lied der Interpretin Sia.

Depp und Heard vor Gericht: Im Netz steht bereits fest, wer hier der Bösewicht ist

An Prozesstagen gibt es auf Tiktok hunderte Übertragungen der Verhandlungen, auch auf der Streaming-Plattform Twitch gibt es zahlreiche Live-Sendungen. Jugendliche kommentieren den Gerichtsprozess online mit riesiger Reichweite. Selbst wenn man sich nicht für sie Verhandlung interessiert – auf diesen Plattformen gibt es kein Entkommen. Das Verfahren zwischen Depp und Heard ist längst Massenentertainment – und für die meisten aktiven Zuschauer steht von Vornherein fest, wer hier der Bösewicht ist.

Seit Ende April 2022 läuft der Verleumdungsprozess zwischen den beiden Hollywoodstars, bei dem jeglicher Streit und möglicherweise geschehene Gewalt zwischen dem Ex-Ehepaar vor einem Gericht besprochen werden. Die Liveübertragung des Prozesses hat zudem dazu geführt, dass sich die Internetgemeinde parallel auf jeglicher Social-Media-Plattform tagesaktuell zu den Entwicklungen äußern kann.

Häusliche Gewalt, Sucht, zerbrochene Ehe: Für Depp und Heard geht es um die Karriere

Depp hat Heard auf 50 Millionen Dollar (rund 47 Millionen Euro) Schadenersatz verklagt. Er wirft der 36-Jährigen vor, seiner Karriere mit falschen Anschuldigungen der häuslichen Gewalt schwer geschadet zu haben. Hintergrund ist ein Beitrag für die „Washington Post“ aus dem Jahr 2018, in dem sich Heard als Opfer häuslicher Gewalt bezeichnete, ohne Depp dabei namentlich zu nennen. Heard hat mit einer Gegenklage gegen den 58-Jährigen reagiert und verlangt 100 Millionen Dollar Schadenersatz.

In dem Prozess hat Heard Depp vorgeworfen, sie vor und während ihrer von 2015 bis 2017 andauernden Ehe immer wieder gewaltsam attackiert zu haben. Der „Fluch der Karibik“-Star weist das zurück und wirft der aus Filmen wie „Aquaman“ bekannten Schauspielerin im Gegenzug gewalttätiges Verhalten vor.

Amber Heard ist auf Tiktok Täterin, Johnny Depp ihr Opfer

Unter den Hashtags #justiceforjohnnydepp und #istandwithjohnny versammeln sich die Nutzer hinter dem „Fluch der Karibik“-Star. Seine Ex-Frau Amber Heard ist für eine überwältigende Mehrheit der Twitch- und Tiktok-Nutzer eine „Täterin“, „Hexe“, eine, „die unter Eid lügt“. In Video-Analysen und Live-Kommentaren während der Streams versuchen Nutzerinnen und Nutzer auf den verschiedenen Plattformen aufzuzeigen, warum Depp in der – höchstwahrscheinlich von beiden Seiten – missbräuchlichen Beziehung das alleinige Opfer gewesen sei.

Als der bekannte britische Journalist Raven Smith vor rund einer Woche eine Kolumne mit dem Titel „Warum es an der Zeit ist, Amber Heard zu glauben“ in der Vogue veröffentlichte, brach ein derartiger Shitstorm über ihn ein, dass er sich für mehrere Tage von den sozialen Netzwerken zurückzog. Dabei thematisierte der Artikel eine eigentlich berechtigte Frage: Muss nicht die Lehre aus #MeToo sein, dass Amber Heard, die ihre Missbrauchsvorwürfe teilweise belegen kann, Glauben geschenkt werden muss?

In den sozialen Netzwerken wird Gericht über die Beziehung gehalten

Am Ende ist das faszinierende an dem Phänomen, zu dem Depp vs. Heard geworden ist, vor allem, dass ein deutlich jüngeres Publikum ohne juristischen Hintergrund oft mehrere Stunden am Tag einen Gerichtsprozess verfolgt. Zeugenbefragungen analysiert, Rechtsklauseln recherchiert.

Dass es nur um eine Verleumdungsklage geht, ist dabei nebensächlich. Auf Social Media steht die Beziehung der beiden vor Justitia: Mit unglaublichem Eifer geht es darum, zu beweisen, dass Heard dem Teufel Konkurrenz macht.

Gewaltiges Medieninteresse: Kate Moss wird im Prozess aussagen

So ist es auch kein Wunder, dass nur wenige Momente, nachdem Heard während des Prozesses von einem Vorfall berichtete, bei dem Depp seine Ex-Freundin Kate Moss angeblich eine Treppe heruntergestoßen haben soll, die Leitungen buchstäblich brannten. „OMG (ugs. „Oh mein Gott“) Kate kann Johnny verteidigen“, kommentierte eine von vielen Zuschauern eines Livestreams direkt.

Das Supermodel und Depp waren zwischen 1994 und 1997 ein Paar. Die Erwähnung der Szene durch Heard ermöglicht es Depps Anwälten, die Model-Legende als Zeugin aufzurufen. Tatsächlich hat sich Moss wohl bereit erklärt, in dem Gerichtsverfahren auszusagen – allerdings nur per Videokonferenz, die Britin reist nicht nach Virginia. Die Boulevardzeitung „New York Post“ berichtete am Montag, Depps Anwälte wollten Moss am Mittwoch als Zeugin befragen. Auch der Nachrichtensender CNN berichtete, die 48-Jährige solle als Zeugin aufgerufen werden.

Johnny Depp: Fans sind sich sicher, dass Kate Moss ihn unterstützt

In dem seit sechs Wochen laufenden Prozess haben schon eine Reihe von Sachverständigen, Bekannten und früheren Mitarbeitern von Depp und Heard ausgesagt. Zwischenzeitlich war sogar erwartet worden, dass Tesla-Gründer Elon Musk und Schauspieler James Franco als Zeugen aussagen. Beiden Männern wird eine Affäre mit Amber Heard nachgesagt, im Prozess wurden Videoaufnahmen gezeigt, die dies belegen sollten. Sowohl Musk als auch Franco lehnten den Auftritt aber letztlich ab.

Die Aussage von Kate Moss dürfte den Aufruhr um den Prozess in den sozialen Netzwerken noch einmal auf neue Höhen heben. Depp-Fans, die den Star teilweise nicht mehr nur online unterstützen, sondern gar nach Fairfax reisen, um ihm vor dem Gericht Rosen und andere Geschenke zu überreichen, sind sich sicher, dass die Model-Legende Depps Seite in die Hände spielen wird.

Depp-Heard-Prozess endet bald – auf Social Media steht Urteil bereits fest

Doch bereits ein paar Tage später müssen sich die neuen Jura-Begeisterten von ihrem Lieblingsprozess verabschieden. Denn das Verfahren steuert langsam auf sein Ende zu: Die Schlussplädoyers wurden von Richterin Penney Azcarate auf den 27. Mai angesetzt.

Für Depp geht es um nicht weniger als seine Rehabilitation, er selbst gibt an, zumindest kein Drogenproblem mehr zu haben. Seine Karriere nahm aber vor allem wegen Heards Anschuldigungen einen deutlichen Schaden. So musste der für exzentrische Rollen bekannte Schauspieler seine Rolle des bösen Magiers Grindelwald in der Fantasy-Filmreihe „Phantastische Tierwesen“ aufgeben. Nach den Plädoyers am Freitag müssen dann die Geschworenen entscheiden. Auf Tiktok, Twitch und Twitter ist das Urteil schon längst gefallen.

