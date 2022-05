Angst vor Lockdown: Panik-Käufe in Peking

Do, 12.05.2022, 18.52 Uhr

Aus Angst vor einem möglicherweise bevorstehenden Lockdown stürmen die Menschen in der chinesischen Hauptstadt Peking die Geschäfte, viele Regale sind leer. Am Donnerstag wurden in der 20-Millionen-Einwohner-Metropole 47 Neuinfektionen registriert.