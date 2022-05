Urlaubsinsel Hai-Alarm auf Mallorca: Blauhai an Badestrand gesichtet

Auf Mallorca hat ein Hai für Aufregung unter den Urlauberinnen und Urlaubern gesorgt. Das Tier, bei den es sich wohl um einen Blauhai handelte, war in der vergangenen Woche vor einem Strand im Naturpark Mondragó im Südosten der Insel aufgetaucht und den Badegästen dabei erstaunlich nahe gekommen.

Videoaufnahmen zeigen, wie der Hai nur wenige Meter entfernt von den anwesenden Menschen in der Brandung schwimmt. Wahrscheinlich wurde das Tier durch starke Strömungen so nah an den Strand getrieben. Dort drehte es ein paar Runden, fand nach einiger Zeit aber zurück ins offene Meer und verschwand schließlich. Zwischenfälle mit den Badegästen gab es keine.

Blauehaie potenziell gefährlich – Angriffe allerdings sehr selten

Nach unterschiedlichen Informationen soll der Hai zwischen 1,50 und 3 Metern groß gewesen sein. Blauhaie gehören zu den häufigsten Hochseehaiarten und können einen Körpergröße von 3,40 Metern erreichen. Sie gelten als potenziell gefährlich für Menschen.

Es gibt mehrere Berichte von Attacken durch Blauhaie auf badende oder tauchende Menschen sowie auf Boote, allerdings sind Angriffe nur äußerst selten. Im Normalfall halten sich die Tiere nicht so nah an der Küste auf.

Vor Mallorca kommt es immer wieder zu Hai-Sichtungen – auch von Blauhaien. 2018 etwa hatte ein verletzter Blauhai für Panik unter den Badegästen gesorgt, als er ebenfalls extrem nah an die Küste schwamm. (csr)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.