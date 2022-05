Aldi, Lidl & Co.: An diesen Wochentagen sparen Sie am meisten Geld

Einzelhandel Aldi, Lidl & Co.: An diesen Tagen sparen Sie am meisten Geld

Hohe Energiekosten, Inflation und der Ukraine-Krieg lassen die Einkäufe bei Aldi, Lidl und Co. immer teurer werden. Die steigenden Lebensmittelpreise belasten nun schon seit Wochen die Geldbeutel der Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland. Fachleute rechnen sogar damit, dass die Kosten in Zukunft noch weiter ansteigen.

Deshalb müssen viele Menschen in Deutschland nun noch genauer auf die Preisschilder schauen und auf günstige Angebote hoffen. Was viele Kunden nicht wissen: Brot, Gurken, Spaghetti und Käse kosten im Supermarkt nicht jeden Tag gleich viel. Lesen Sie hier, wann Einkaufen am günstigsten ist. Lesen Sie auch: Aldi, Lidl & Co: Wo welche Lebensmittel am günstigsten sind

Lebensmittel: An diesen Wochentagen können Sie sparen

Am günstigsten ist es bei Aldi, Lidl und Co., wenn die Ketten ihre Angebote starten. Die Aktionen kündigen die Supermärkte in ihren Prospekten an. Die Werbeheftchen liegen entweder in den Filialen aus, landen in den Briefkästen der Verbraucher oder sind auf den Webseiten der Unternehmen verfügbar. Auch verschiedene Apps informieren mittlerweile über die Aktionen.

Die Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht oder für einen beschränkten Zeitraum. Die einzelnen Lebensmittelhändler starten die Rabattaktionen meist mehrmals die Woche an unterschiedlichen Tagen. Die meisten setzen dabei jedoch auf den Montag und werben zum Wochenstart mit günstigen Preisen. Auch am Wochenende gibt es gehäuft Angebote. Deshalb gelten diese beiden Termine als die günstigsten Wochentage für den Einkauf.

Hohe Preise im Supermarkt: An diesen Tagen gibt es Angebote

Aus den aktuellen Prospekten lässt sich aufschlüssel, an welchen Wochentagen Aldi, Lidl und Co. jeweils mit ihren Angeboten starten:

Aldi Süd und Aldi Nord: Montag, Donnerstag und Freitag

Montag, Donnerstag und Freitag Norma: Montag, Mittwoch und Freitag

Montag, Mittwoch und Freitag Lidl: Montag, Donnerstag und Freitag

Montag, Donnerstag und Freitag Kaufland: Donnerstag

Donnerstag Netto Marken-Discount: Montag, Freitag

Montag, Freitag Penny: Montag und Donnerstag

Montag und Donnerstag Rewe und Edeka: Montag

Montag Real: Montag

Montag Netto: Montag, Donnerstag, Freitag

Aldi, Lidl und Co.: Schnäppchen eher am Abend?

Doch nicht nur der Wochentag – auch die Uhrzeit des Supermarktbesuchs kann dafür sorgen, dass der Kunde mehr oder weniger bezahlt. So werden Obst und Gemüse oft vor Ladenschluss reduziert, damit sie noch schnell verkauft werden können, bevor die Lebensmittel nicht mehr frisch sind.

Bernhard Burdick, Lebensmittelexperte der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen erklärte gegenüber dem Sender RTL, dass man solche Schnäppchen auch vor dem Wochenende oder vor Feiertagen machen könne. (fmg)

Dieser Artikel ist zuerst auf morgenpost.de erschienen.