Corona: Neue Omikron-Variante entdeckt ++ Forscher alarmiert

In Südafrika gibt es offenbar Hinweise auf eine neue Omikron-Variante. Die Corona-Zahlen in Deutschland sinken. Mehr Infos im Blog.

In Südafrika gibt es Hinweise auf eine neue Omikron-Variante

Das RKI meldet am Dienstag weniger Corona-Neuinfektionen

Berlin. Die Corona-Zahlen sinken weiter. Am Dienstag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) 180.397 Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es noch 237.352 neue Fälle. Auch die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz nimmt weiterhin ab. Das RKI gab den Wert pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstag mit 1394,0 an. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 1424,6 gelegen. Bei den Zahlen ist allerdings zu berücksichtigen, dass einzelne Bundesländer nicht an jedem Wochentag Daten melden. Auch werden nicht alle Fälle von den Gesundheitsämtern registriert, beispielsweise weil kein PCR-Test durchgeführt wurde.

Die Politik reagiert auf die Entwicklungen in der Pandemie mit weiteren Lockerungen der Maßnahmen. Corona-Infizierte müssen sich ab dem 1. Mai nicht mehr verpflichtend in Isolation begeben. Die neuen Quarantäne- und Isolationsregeln sollen ab diesem Termin auf "Freiwilligkeit" beruhen, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Montag.

Mehr dazu: Corona in Deutschland – Die aktuellen Zahlen des RKI im Überblick







Corona-News von Dienstag, 5. April: Hinweise auf neue Omikron-Variante in Südafrika

11.01 Uhr: Nachdem die Behörden in China erst kürzlich eine neue Omikron-Variante entdeckt hatten, gibt es nun offenbar auch in Südafrika Hinweise auf einen neuen Subtyp der Omikron-Variante BA.2. Der US-Epidemiologe Eric Feigl-Ding teilte die Nachricht über den sogenannten Typ "BA2+L452R" auf Twitter. Das Virus vermische hier BA.2 mit einer Mutation, die auch in Delta, Kappa und Lambda gefunden worden sei, so der Wissenschaftler. Dies könnte dazu führen, dass der neue Subtyp noch ansteckender als die bisherige Omikron-Variante BA.2 ist.

Watching—South Africa🇿🇦 may have a new subvariant, 66% dominant—the BA2+L452R group is a #BA2 subtype that mixes with an infamously bad L452R mutation, found in Delta/Kappa/Lambda, & known to make #SARSCoV2 more infective & severe. 🇫🇷sees early uptick too.https://t.co/PzkGIE5mJd pic.twitter.com/3upTRtwtbb — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) April 4, 2022

Mehr zum Thema Corona-Pandemie in unserem Newsletter. Jetzt anmelden!

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Alle Corona-News von Montag, 4. April, finden Sie hier.

(fmg/dpa/afp/epd)

Dieser Artikel ist zuerst auf morgenpost.de erschienen.