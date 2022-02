Omikron Subtyp BA.2: Variante könnte schweren Verlauf auslösen

Bund und Länder wollen Deutschland eine Art "Freedom Day" bescheren. Am 20. März soll Schluss sein mit allermeisten Grundrechts-Einschränkungen. Möglich ist das auch, weil der Scheitel der Omikron-Welle überschritten zu sein scheint. Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt in seinem aktuellen Wochenbericht an, die Bundesrepublik habe sich in der Woche bis zum 13. Februar auf dem Höhepunkt der fünften Welle befunden. Insgesamt mehr als eine Millionen Neuinfektionen seien in den sieben Tagen gemeldet worden.

Seither gehen die Infektionszahlen nach unten. Doch das könnte sich schnell wieder ändern.

BA.2 könnte "Freedom Day" verhageln

Denn während die Zahl der mit der Omikron-Variante BA.1 infizierten Menschen sinkt, breitet sich die Omikron-Subvariante BA.2 des Coronavirus hierzulande kontinuierlich aus. Der Anteil in einer Stichprobe untersuchter Corona-Fälle sei zuletzt auf 14,9 Prozent gestiegen, schreibt das RKI in seinem Wochenbericht. Diese Angabe bezieht sich auf die Woche bis zum 6. Februar – für die Woche davor gibt das RKI den Anteil mit 10,4 Prozent an.

Durch die voranschreitende Ausbreitung und leichtere Übertragbarkeit von BA.2 sei "eine langsamere Abnahme oder eine erneute Zunahme der Fallzahlen nicht auszuschließen", heißt es.

Erfolg der Corona-Maßnahmen ermöglicht Lockerungen & mehr Kontakte. ABER: Vulnerable Gruppen, z.B. Ältere, müssen weiter vor #Omikron geschützt werden, deshalb vor Besuchen gefährdeter Personen schnelltesten & auf AHA+L-Regeln achten.

Neuer Wochenbericht

➡️https://t.co/mtCB353YSo pic.twitter.com/qdQ4cBdHI1 — Robert Koch-Institut (@rki_de) February 17, 2022

Zu einer solchen Entwicklung könnten demnach auch die geplanten Lockerungen der Corona-Maßnahmen und eine damit verbundene Zunahme von Kontakten beitragen. Experten wiesen zuletzt verstärkt auf BA.2 als möglichen Unsicherheitsfaktor hin. In Ländern wie Dänemark breitete sich der Subtyp bereits stark aus. Dies ist demnach auch in Deutschland möglich und könnte nach Einschätzung vieler dafür sorgen, die Omikron-Welle noch zu verlängern.

Omikron vs. Heuschnupfen: So unterscheiden sich die Symptome Omikron vs. Heuschnupfen: So unterscheiden sich die Symptome

Omikron-Subvariante deutlich ansteckender

Noch ist nicht abschließend wissenschaftlich geklärt, wie stark sich BA.2 von der derzeit vorherrschenden BA.1 unterscheidet. Eine Studie japanischer Forschender aber lieferte zuletzt Hinweise auf deutliche Unterschiede bei bestimmten Eigenschaften der beiden Virusvarianten. Die Studie befindet sich noch im Preprint-Stadium, ist also noch keiner wissenschaftlichen Überprüfung unterzogen worden.

Zu den Unterschieden gehören demnach etwa eine wohl deutlich höhere Übertragbarkeit von BA.2 sowie Differenzen bei der Immunantwort und der Pathogenität, also der Fähigkeit, Krankheiten auszulösen. Auf Basis der erfassten Unterschiede bei menschlichen Zellproben im Labor und Infektionsversuchen etwa bei Hamstern schlagen die Autoren einen eigenen Buchstaben des griechischen Alphabets für BA.2 vor – über diese Namensgebung für relevante Corona-Varianten bestimmt die Weltgesundheitsorganisation (WHO).

BA.2 verursacht Schäden in Atemwegen

Bei den Infizierten Tieren stellten die Forschenden "deutlich mehr" Schäden am Lungengewebe und an den Atemwegen fest, wenn die Infektion von BA.2 ausgelöst wurde. Auch das Eindringen in menschliche Zellen soll BA.2 leichter fallen als BA.1. Zudem stellen die Forschenden fest, dass die Virenlast in der Umgebung der Lunge stärker ist, als bei BA.1.

"Zusammen mit einem erhöhten effektiven Reproduktionswert und einer ausgeprägten Immunresistenz ist evident, dass das Risiko von BA.2 für die globale Gesundheit potenziell höher ist als das von BA.1", heißt es in der Zusammenfassung der Studie.

Experten raten wegen BA.2 zur Umsicht

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mahnte am Freitag in Berlin schon mal zur Vorsicht. Ein Wiederanstieg der Fallzahlen könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht sicher ausgeschlossen werden. Die Entwicklung sei "noch nicht wirklich in sicheren Gewässern". Lauterbach verwies auf den weiter hohen Anteil Ungeimpfter bei gefährdeten Menschen über 60 Jahren und eben auf die Omikron-Untervariante BA.2.

Der wissenschaftliche Leiter des Divi-Intensivregisters, Christian Karagiannidis, schrieb mit Blick auf die Studie bereits am Mittwoch bei Twitter: "Wir müssen BA.2 sehr gut im Auge behalten. Es scheint biologische Unterschiede zu BA.1 zu geben."

Wir müssen BA.2 sehr gut im Auge behalten. Es scheint biologische Unterschiede zu BA.1 zu geben. Am Ende der Arbeit einige interessante Abbildungen. #Omikron



Virological characteristics of SARS-CoV-2 BA.2 variant https://t.co/tuOBC0EmeC — ECMO_Karagiannidis (@ECMOKaragianni1) February 16, 2022

Auch der US-Mediziner Eric Topol reagierte mit einem Tweet auf den Preprint. Bislang gelte die Annahme, die BA.2-Variante unterscheide sich in Bezug auf Pathogenität und Immunflucht nicht wesentlich von BA.1. Die neue Analyse lege nun nahe, dass dies möglicherweise doch der Fall ist. Zugleich verwies Topol auf Daten der britischen Gesundheitsbehörde UKHSA: "Nichtsdestotrotz sollte der jüngste Bericht der UKSHA, der zeigt, dass der Impfschutz gegen BA.2 genauso gut ist wie gegen BA.1, als recht beruhigend angesehen werden."

BA.2 kann Deutschland gefährlich werden

Ob und wie sich eine Ausbreitung der BA.2-Variante auf die Situation in Deutschland auswirken wird, ist noch unklar. Ein Studie aus Südafrika bei rund 3000 Patientinnen und Patienten zeigte, dass sich die Lage in den Krankenhäusern nicht verschlechterte – der Anteil an mit Omikron infizierten Patienten auf einer Intensivstation liegt für beide Typen bei jeweils etwa drei Prozent.

Dabei gilt allerdings zu beachten, dass die südafrikanische Bevölkerung nur bedingt mit der deutschen vergleichbar ist. So sind die Menschen in Südafrika im Mittel deutlich jünger und leiden weniger an Krankheiten wie Übergewicht, Bluthochdruck oder Diabetes – und sind damit weniger anfällig für einen schweren Krankheitsverlauf.

Dazu kommt: Der Anteil an Ungeimpften gerade in der älteren Bevölkerung ist in Deutschland nach wie vor hoch. Zwar schützt die Impfung auch im Falle von BA.2 offenbar nur bedingt vor einer Ansteckung, wohl aber vor der Hospitalisierung. Eine Ausbreitung der Subvariante BA.2 könnte also in Deutschland wegen der sogenannten Impflücke wieder zu einer höheren Belastung der Intensivstationen führen. (mit dpa)

Dieser Artikel ist zuerst bei morgenpost.de erschienen.