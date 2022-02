Unwetter-Warnung: Orkanböen in mehreren Bundesländern erwartet

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor bundesweiten Orkanböen

Am Mittwochmittag werden die ersten Stürme erwartet

In der Nacht zu Donnerstag soll es besonders stürmisch werden

Die Bahn warnt vor Ausfällen des Zugverkehrs am Freitag

In Berlin bringt der Zoo vorsorglich seine Tiere in Sicherheit

Unwetter-Warnung in Deutschland: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt bereits seit Dienstag vor einer "ausgewachsene Sturm- beziehungsweise Orkanlage" in mehreren deutschen Bundesländern. Demzufolge soll es an vielen Orten Deutschlands bereits ab Mittwochmittag stürmisch und regnerisch werden. In der Nacht zum Donnerstag werde es "so richtig windig", so DWD am Dienstag in Offenbach.

Böen im Norden und der Mitte Deutschlands könnten 80 bis 100 Stundenkilometer messen. An den Küsten und im Bergland seien sogar 130 Stundenkilometer wahrscheinlich. Es sei mit Beeinträchtigungen im Schienen- und Straßenverkehr zu rechnen.

In vielen Teilen Deutschlands wird vor Sturm und orkanartigen Böen gewarnt. Foto: Anika Wacker / WAZ FotoPool

Unwetter-News von Mittwoch, 16. Februar: Bahn warnt vor Ausfällen und Verspätungen

12.12 Uhr: Die Deutsche Bahn warnt nach dem Sturm "Xandra" am Donnerstag vor Ausfällen und Verspätungen von Zügen am Freitag. Wie es in der zugehörigen Mitteilung der Bahn heißt, seien würden deswegen besondere Kulanzregeln für bereits gekaufte Tickets gelten. Demnach könnten Fahrgäste, die ein Ticket für den 17. oder 18. Februar gekauft hätten, dieses und entsprechende Sitzplatzreservierungen bis sieben Tage nach dem Ende möglicher Störungen kostenfrei stornieren.

Zuletzt hatte der Sturm "Malik" vor gut zwei Wochen den Fernverkehr in Norddeutschland komplett zum erliegen gebracht. Auch Wetterexperte Jörg Kachelmann forderte die Menschen in Norddeutschland über den Kurznachrichtendienst Twitter dazu auf, für das Wochenende lieber ohne Bahnreisen zu planen.

Bitte planen Sie Ihr Leben so, dass es ok ist, wenn am Samstag zumindest in den Bundesländern



Niedersachsen

Bremen

Hamburg

Schleswig-Holstein

Mecklenburg-Vorpommern



der Bahnverkehr eingestellt ist.



Es gibt noch kleine Unsicherheiten, aber einfach mal schon planen für den Fall — Jörg (@Kachelmann) February 16, 2022

Berliner Zoo bringt Tiere in Sicherheit

10.00 Uhr: Aufgrund der in Berlin erwarteten starken Unwetter, bleibt der Zoo in der Hauptstadt am Donnerstag geschlossen. Direktor Thomas Knierim sagte gegenüber der "Berliner Zeitung", dass man aufgrund des hohen Baumbestandes im Tiergarten kein Risiko eingehen dürfe. Die Tiere sollen in Häusern und Stallungen in Sicherheit gebracht werden.

Orkan im Anmarsch – Experten erwarten Sturmfluten an der Küste

9.45 Uhr: Ein kräftiges Sturmtief mit Orkanböen der Stärke 12 wird laut Meteorologen ab der Nacht zum Donnerstag über Niedersachsen und Bremen hinwegziehen. Besonders die Küste, die Inseln und das Bergland im Harz werde das Unwetter mit Orkanstärke treffen, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg am Dienstagmittag. Dort seien Windgeschwindigkeiten zwischen 110 und bis zu 140 Kilometer pro Stunde möglich. Bereits am Mittwochabend soll der Wind aus Westen spürbar auffrischen. "In der Nacht werden die Windgeschwindigkeiten dann rapide zunehmen", sagte die Meteorologin. Es sei von einer Unwetterlage auszugehen. Amtliche Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes sollten am Mittwoch folgen.

(fmg/dpa/afp)