Prinz Andrew will sich in Zivilprozess gegen Missbrauchsvorwürfe verteidigen

Do, 27.01.2022, 14.20 Uhr

Der britische Prinz Andrew will sich bei einem Zivilprozess in New York gegen die Missbrauchsvorwürfe der Klägerin Virginia Giuffre verteidigen. Giuffres Anwalt David Bowies erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, er "freue" sich darauf, den Prinzen mit seinen "Leugnungen zu konfrontieren". PORTRAIT COURT DU prince Andrew, duc d'York