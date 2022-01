Österreichisches Parlament stimmt für Corona-Impfpflicht

Do, 20.01.2022, 19.09 Uhr

Als erstes EU-Land führt Österreich eine allgemeine Corona-Impfpflicht ein. Das Parlament in Wien stimmte einem entsprechenden Gesetzentwurf zu. Die Impfpflicht tritt am 1. Februar in Kraft und betrifft alle Erwachsene ab 18 Jahren.