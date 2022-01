Corona-Gipfel: Welche Regeln am Montag beschlossen werden könnten

Berlin Unter dem Druck der Omikron-Welle beraten Bund und Länder am Montag über mögliche neue Corona-Regeln. Was beschlossen werden könnte.

Ministerpräsidentenkonferenz Corona-Gipfel: Was am Montag beschlossen werden könnte

Das Treffen der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Montag im Zeichen der Omikron-Welle stehen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat vor allem zwei Themen auf der Agenda. Welche neuen Corona-Regeln auf dem Gipfel von Bund und Ländern beschlossen werden könnten.

Corona-Gipfel: Kommen neue Regeln für PCR-Tests?

Bis Mitte Februar stellt sich Lauterbach auf bis zu mehrere Hunderttausend neue Fälle pro Tag durch die Omikron-Variante ein. PCR-Tests werden knapp, die Labore können nicht mehr mithalten. Weil unter den über 65-Jährigen noch drei Millionen Ungeimpfte sein sollen, befürchtet Lauterbach außerdem einen Anstieg der Hospitalisierung.

Für die PCR-Tests dürften Bund und Länder neue Prioritäten beschließen. Vorrang haben Menschen mit Symptomen, so genannte vulnerable Gruppen und Mitarbeiter im Gesundheitssystem. Das ist schon in der nationalen Teststrategie angelegt.

Wenn die Labore nicht mehr mit den PCR-Tests nachkommen und eine Vielzahl von Menschen auf ungenaue Schnelltests angewiesen ist, steigt die Dunkelziffer, Daten werden schlechter. Wird die Pandemiebekämpfung zum politischen Blindflug?

Das Risiko schwerer Erkrankungen ließe sich reduzieren, wenn mehr Menschen sich impfen, beziehungsweise boostern ließen – weshalb die Ministerpräsidenten zunehmend ungeduldiger eine Impfpflicht anmahnen.

Bund-Länder-Treffen: Wann kommt die Impfflicht?

Zwei Tage später will der Bundestag über die Impfpflicht diskutieren. Die "Ampel"-Parteien sprechen von einer "Orientierungsdebatte". Gemeint ist ein Stimmungsbild. Danach sollen aus der Mitte des Parlaments verschiedene Anträge kommen.

Lesen Sie dazu auch: Kanzler Scholz und die Impfpflicht: Chaos statt Führung

Vielen Länderchefs geht das nicht schnell genug. Sie wünschen sich, dass die Bundesregierung die Initiative an sich reißt. Schon beim letzten Treffen kam es zu Wortgefechten zwischen Scholz und dem Sprecher der Unions-geführten Länder, Hendrik Wüst (CDU) aus Nordrhein-Westfalen.

Corona-Regeln: Gibt es Lockerungen?

Derweil wird in manchen Bundesländern darüber nachgedacht, die Corona-Regeln zu lockern. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) dringt auf neue Regeln für die Kontaktnachverfolgung. Die Gesundheitsämter sollen „fokussierter arbeiten“ und entlastet werden.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte schon beim letzten Treffen vor zwei Wochen aufhorchen lassen, weil er die beschlossene 2G-plus-Regel für die Gastronomie als einziges Bundesland nicht einführte.

Seine Amtskollegen und insbesondere seine Gegner werden am Montag aufmerksam verfolgen, zu welchen Wandlungen der selbst ernannte Wortführer vom „Team Vorsicht“ noch fähig ist. In einem Interview hatte Söder einen „breiteren Ansatz“ angekündigt. Er habe über den Jahreswechsel „lange nachgedacht“. Sollte sich die Lage in den Krankenhäusern nicht verschlechtern, seien Kapazitätserweiterungen bei den Zuschauerzahlen in Kultur und Sport möglich. Macht sein Beispiel bei der Konferenz am Montag Schule?

msanches