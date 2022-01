"Unwort de Jahres": Wird es wieder ein Corona-Begriff?

Klimahysterie, Corona-Diktatur, Volksverräter oder alternative Fakten – all diese Begriffe haben es bereits ganz nach oben geschafft und wurden in den vergangen Jahren zum „Unwort des Jahres“ gekürt. Am heutigen Mittwoch steht der nächste Gewinner fest. Das neue „Unwort“ soll am Vormittag in Marburg bekannt gegeben werden.

Jedes Jahr wird der Preis von der „Sprachkritischen Aktion“ verliehen – und das bereits seit 1991. Die Jury, die überwiegend aus Sprachwissenschaftlern besteht, will damit auf unangemessenen, verschleiernden oder gar diffamierenden öffentlichen Sprachgebrauch aufmerksam machen und so sensibilisieren.

Seit 1991 wird in Deutschland das „Unwort des Jahres“ gekürt. Foto: Frank Rumpenhorst / dpa

Nach Angaben der sprachkritischen Aktion, erreichten die Jury diesmal rund 1300 Einsendungen mit Wortvorschlägen. Darunter seien etwa 450 verschiedene Begriffe gewesen, von denen knapp 45 den Kriterien entsprochen hätten, berichtete Jury-Sprecherin Constanze Spieß. Viele Vorschläge betrafen die Corona-Pandemie, wie die Aktion vor einigen Wochen den Zwischenstand bei den Einsendungen mitgeteilt hatte.

Vorschläge müssen bestimmte Kriterien erfüllen

Reine Schimpfwörter werden in diesem „Wettbewerb“ nicht beachtet. Denn Vorschläge müssen mindestens eines dieser Kriterien erfüllen: Es werden Begriffe gesucht, die gesellschaftliche Gruppen diskriminieren, gegen die Prinzipien der Menschenwürde oder Demokratie verstoßen oder irreführende, euphemistische Formulierungen darstellen.

Die „Unwörter“ der Vorjahre waren in Darmstadt präsentiert worden. Mit einem Wechsel bei der Jury zog die Bekanntgabe nun an die Uni Marburg um. Zuletzt gab es zwei „Unwörter“: Für 2020 lauten diese „Corona-Diktatur“ und „Rückführungspatenschaften“. (aju/dpa)