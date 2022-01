Charlène von Monaco: Foto ihrer Kinder sorgt für Aufsehen

Monaco. Charlène von Monaco bleibt in ärztlicher Behandlung. Ihre Zwillinge sind derweil auf einem Foto mit ihren Halbgeschwistern zu sehen.

Fürstin Charlène von Monaco befindet sich seit März in ihrer alten Heimat Südafrika. Seitdem ist ihr Mann Fürst Albert von Monaco auf sich allein gestellt. Mehr dazu im Video.

Charlène von Monaco soll sich aktuell in einer Schweizer Klinik in Behandlung befinden, offenbar wegen "mentaler und körperlicher Erschöpfung". Unterdessen sorgt ein Schnappschuss ihrer Zwillinge Gabriella und Jacques für Aufsehen: Der Prinz und die Prinzessin (sieben Jahre alt) waren erstmals auf einem gemeinsamen Foto mit ihren Halbgeschwistern Jazmin Grace Grimaldi (29) und Alexandre Grimaldi-Coste (18) zu sehen.

Das Bild ist eine kleine Sensation. Denn es gibt nur wenige Aufnahmen von Fürst Albert II. mit seinen unehelichen Kindern. Und ein Foto, auf dem alle vier Adelssprösslinge zu sehen sind, gab es noch nie. Jazmin Grace Grimaldi postete es auf Instagram – versteckt in einem allgemeinen Jahresrückblick. "A year in review", schrieb sie dazu. In welchem Rahmen das gemeinsame Treffen der Geschwister stattfand, erläuterte sie nicht. Zuletzt hatte sie beiden Anfang Dezember zum siebten Geburtstag gratuliert: "Möge euch jedes Jahr mehr Freude, Gesundheit, Glück und Spaß bringen!", schrieb sie.

Jazmin Grace Grimaldi stammt aus einer früheren Affäre Alberts mit der Kellnerin Tamara Rotolo. Sie lebt in Palm Springs im US-Bundesstaat Kalifornien. Der 18-jährige Alexandre stammt aus einem unehelichen Verhältnis mit der früheren Flugbegleiterin Nicole Coste. Die beiden tragen im Gegensatz zu Jacques und Gabriella keinen Adelstitel.

Charlène von Monaco: Albert II. hat einen guten Draht zu seinen Kindern

Fürst Albert II. ist der Sohn der US-Schauspielerin Gracia Patricia und des monegassischen Fürsten Rainier III. Albert war lange Zeit berüchtigt für seine Affären. Erst kurz bevor er 2005 den Thron bestieg, erkannte er seinen unehelichen Sohn Alexandre an, der damals zwei Jahre alt war. Zu diesem Zeitpunkt war Albert bereits mit der früheren Leistungsschwimmerin Charlène Wittstock liiert. Ein Jahr später bekannte sich der Fürst auch zu seiner Tochter Jazmin Grace Grimaldi, deren Mutter Tamara er einst in einem Urlaub kennengelernt hatte.

Albert II. soll einen guten Draht zu seinen vier Kindern haben. Besonders um die siebenjährigen Zwillinge kümmert er sich, seit Charlène Anfang 2021 in Südafrika an einer schweren Hals-Nasen-Erkrankung litt und offenbar nicht reisefähig war. Erst Anfang November kehrte sie nach Monaco zurück. Die Einschulung der Zwillinge verpasste sie. Auch zum Weihnachtsfest postete Charlène nur eine Illustration als Gruß an ihre Follower bei Instagram – auf ein aktuelles Familienporträt wurde womöglich mit Blick auf ihre Gesundheit verzichtet.

Wie das Fürstenhaus berichtete, könne es "noch einige Monate dauern, bis sich ihre Gesundheit vollständig erholt hat". Woran Charlène genau erkrankt ist, ist weiterhin unklar. Allerdings erklärte Albert, dass es sich weder um Krebs noch um Covid-19 handele. "Sie war überfordert mit den offiziellen Pflichten, dem Leben generell und selbst dem Familienleben."

