Corona-Impfpflicht - das sagen Bürger

Mi, 01.12.2021, 16.26 Uhr

Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat ein Gesetzgebungsverfahren für eine allgemeine Corona-Impfpflicht in Deutschland angekündigt. Was sagen die Bürger dazu? Ein Stimmungsbild unter Passanten in Berlin.