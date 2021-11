Omikron: Südafrikanische Ärztin berichtet von milden Symptomen

So, 28.11.2021, 15.40 Uhr

Laut der südafrikanischen Ärztin Angelique Coetzee, die die Behörden auf auffällige Corona-Patienten hingewiesen hatte, zeigen die mit der Omikron-Variante infizierten Menschen nur sehr milde Symptome. of Angelique Coetzee, chair of the South African Medical Association