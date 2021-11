Omikron-Variante - was bislang bekannt ist

So, 28.11.2021, 14.02 Uhr

Seit dem Auftreten der Delta-Variante hat keine neue Form des Coronavirus so große Besorgnis ausgelöst wie die nun in Südafrika entdeckte. Bislang ist nur wenig über die Variante mit der wissenschaftlichen Bezeichnung B.1.1.529 bekannt, die nach dem griechischen Buchstaben Omikron benannt wurde. Sie ist aber bereits in Deutschland angekommen.