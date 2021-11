WHO zur Coronavirus-Variante B.1.1.529: Erforschung wird dauern

WHO zur Coronavirus-Variante B.1.1.529: Erforschung wird dauern

Fr, 26.11.2021, 14.56 Uhr

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rät von Reisebeschränkungen wegen der in Südafrika nachgewiesenen neuen Coronavirusvariante vorerst ab. Nach den Worten eines WHO-Sprechers in Genf wird es "einige Wochen" dauern, bis Wissenschaftler die Auswirkungen der Variante B.1.1.529 verstehen können.