Neue Corona-Variante: Belgien meldet ersten Fall in Europa

Neue Corona-Variante: Belgien meldet ersten Fall in Europa

Fr, 26.11.2021, 15.20 Uhr

Belgien hat als erstes Land in Europa eine Infektion mit der in Südafrika nachgewiesenen neuen Coronavirus-Variante gemeldet. Der belgische Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke sagte in Brüssel, ein aus dem Ausland kommender ungeimpfter Mensch sei positiv getestet worden.