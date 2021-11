Baerbock: Kinderrechte werden künftig gestärkt

Mi, 24.11.2021, 16.32 Uhr

Die Ampelkoalition will das Familienrecht in vielerlei Hinsicht modernisieren. Das kündigte Grünen-Chefin Annalena Baerbock bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags von SPD, Grünen und FDP in Berlin an.