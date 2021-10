Corona-Lage spitzt sich europaweit zu

Fr, 22.10.2021, 11.49 Uhr

Das RKI meldet fast 20.000 neue Corona-Infektionen in Deutschland. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei mehr als 95, das ist der höchste Wert seit Mai. Auch in anderen europäischen Ländern spitzt sich die Lage zu, zum Beispiel in Großbritannien. Lettland befindet sich wieder im Lockdown.