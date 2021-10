Moskauer Klinik verzweifelt an Ungeimpften

Do, 21.10.2021, 14.16 Uhr

In Russland erreicht die Zahl der Corona-Toten immer neue Höchststände. Die allermeisten Todesopfer sind nicht gegen das Coronavirus geimpft. In einer Moskauer Klinik steht das Personal angesichts dieses Befundes am Rande der Verzweiflung.