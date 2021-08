Nach seinem Flug ins All schwärmt Amazon-Gründer Jeff Bezos von dem spektakulären Blick auf den Erdball. Der Multimilliardär zeigt sich überwältigt von der "Schönheit und Zerbrechlichkeit" des blauen Planeten.

Jeff Bezos von Flug ins All überwältigt

Jeff Bezos von Flug ins All überwältigt

Beschreibung anzeigen

New York. Was den Online-Handel angeht, macht Amazon wohl niemand etwas vor. Nun will das Tech-Unternehmen auch eigene Kaufhäuser eröffnen.