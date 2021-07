Mehr als die Hälfte der Deutschen geimpft - Wieler spricht von "vierter Welle"

Mi, 28.07.2021, 12.25 Uhr

Mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland ist inzwischen vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Dagegen steigt die Zahl der Neuinfektionen wieder an - RKI-Chef Lothar Wieler sieht Deutschland bereits in einer vierten Welle.